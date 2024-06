Bastianini in Vinales od prihodnje sezone za KTM

Italijan Enea Bastianini in Španec Maverick Vinales bosta od prihodnje sezone svetovnega prvenstva v motociklizmu v elitnem razredu motoGP vozila za prenovljeno moštvo Red Bull KTM Tech3, naslednico moštva GasGas. Avstrijski proizvajalec bo v sezoni 2025 nastopil z dvema ekipama, tovarniško ekipo KTM in Red Bull KTM Tech3.

Za tovarniško ekipo, pod celotnim imenom Red Bull KTM Factory Racing, bosta v prihajajoči sezoni vozila Južnoafričan Brad Binder in Španec Pedro Acosta. Tudi KTM Tech3 pa bo od prihodnje sezone imela na voljo tovarniške motocikle, katere bosta vozila Bastianini in Vinales, so danes sporočili pri moštvu.

»Z veseljem sporočamo, da bosta Enea in Maverick prihodnje leto z nami in da se bomo vrnili h KTM. Ne smemo pozabiti, da smo prve zmage v motoGP dosegli v oranžnem. Ne moremo skriti ponosa, da sta se ta dva nadarjena dirkača odločila, da bosta vozila na naših motociklih. To kaže, da smo ubrali pravo pot in da se naša tehnologija lahko bori za naslov prvaka,« je za spletno stran tekmovanja dejal vodja ekipe Tech3 Nicolas Goyon.

Stara znanca motociklov KTM

Vinales je v letošnji sezoni z Aprilio že slavil, postal pa je tudi prvi voznik v dobi razreda motoGP, ki je zmagal s tremi različnimi konstruktorji. Vinales je bil KTM-ov drugi prvak razreda moto3 v zgodovini leta 2013. V štirih sezonah v nižjih razredih se je vsakič uvrstil med najboljše tri ob koncu sezone. V kraljevski razred se je preselil 2015 in od takrat vpisal deset zmag, 35-krat se je zavihtel med najboljšo trojico. Prav tako je Španec dvakrat sezono končal na tretjem mestu v skupni razvrstitvi SP.

Bastianini, to sezono še član Ducatija, je v svetovnem prvenstvu razreda moto3 debitiral pred desetimi leti, takrat prav z dirkalnikom KTM. V sedmih sezonah v nižjih razredih moto2 in moto3 je dosegel šest zmag in se več kot 30-krat uvrstil na zmagovalne stopničke, leta 2020 je osvojil tudi naslov prvaka v drugem najmočnejšem razredu. Italijan se je v elitni razredi preselil 2021 pri 23 letih in je od takrat zbral pet zmag in 12 uvrstitev na zmagovalni oder.

Trenutno vodilni v prvenstvu motoGP Jorge Martin se naslednje leto seli k Aprilii. FOTO: Bruna Casas/Reuters

Ekipa Aprilia bo tako izgubila oba dirkača, ki za ekipo tekmujeta v letošnji sezoni, saj je Aleix Espargaro že napovedal, da se bo po koncu sezone upokojil. So pa pri Aprilii v začetku junija potrdili, da bo naslednje leto za ekipo dirkal Jorge Martin, trenutno vodilni v skupnem seštevku prvenstva.