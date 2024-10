Belgijec z napako ogrozil svoj napad na lovoriko

Vodilni v seštevku sezone svetovnega prvenstva v reliju Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) je po polovici sobotnega dela srednjeevropskega relija po veliki napaki zapravil vodstvo in je zdaj četrti. Neuville bi sicer lahko ob zanj ugodnem razpletu na predzadnji postaji svetovnega prvenstva 2024 že v nedeljo prvič v karieri postal svetovni prvak.

Na reliju, ki ga gostijo Češka, Avstrija in Nemčija, je Belgijec vodstvo prevzel v petek, danes ga obdržal do 11. hitrostne preizkušnje. Toda potem je naredil napako, na mokri cesti je dirkalnik najprej zavrtel, nakar je še zapeljal na travnik in obtičal v jarku. Izgubil je več kot pol minute, tako da je zdaj šele četrti s 33 sekundami zaostanka za spet vodilnim Francozom Sebastienom Ogierjem (Toyota). Ta je v četrtek najhitreje začel in vodil po prvih dveh "brzincih", a je vodstvo v petek izgubil.

Na 2. mesto je po napaki Neuvilla napredoval Estonec Ott Tänak (Hyundai), ki ima zdaj pred moštvenim sotekmovalcem 29 sekund naskoka, za Ogierjem pa le štiri zaostanka.

Prav Estonec je v praksi edini, ki lahko Neuvillu še prepreči osvojitev naslova. Belgijec bo v nedeljo prvič v karieri postal svetovni prvak, če bo imel po srednjeevropskem reliju več kot 31 točk naskoka pred tekmeci oziroma najbližjim tekmecem Tänakom, saj je na enem reliju mogoče dobiti največ 30 točk. Na predzadnji reli sezone je prišel z 29 točkami naskoka; Neuville je imel 207 točk, Tänak 178, Ogier, ki sicer ne vozi na vseh dirkah, pa je bil v seštevku SP tretji s 166.

Danes se je reli preselil v Avstrijo, na sporedu je skupno šest hitrostnih preizkušenj, v nedeljo pa bo Passau (Nem) z okolico gostil še zadnje štiri.