Belgijski dirkač po domačem zmagoslavju ostal brez besed

Reli za svetovno prvenstvo po Belgiji (Ypres) se je na veliko veselje domačih navijačev razpletel z zmagoslavjem domačega asa Thierryja Neuvilla (hyundai i20). Belgijski dirkač je imel po 20 hitrostnih preizkušnjah (zadnja in 18. sta bili na znamenitem dirkališču v Spa-Francorchampsu) 30,7 sekunde naskoka pred svojim irskim moštvenim sotekmovalcem Craigom Breenom.



»Z besedami težko opišem, kako zelo sem vesel, da sem zmagal na domačem reliju. Čeprav sem bil pod velikim pritiskom, sem se ves konec tedna počutil zelo dobro. Popolnoma sem se lahko zanesel na svoj dirkalnik in moštvo,« ni skrival navdušenja 33-letni Belgijec, potem ko je slavil 14. zmago med svetovno elito, prvo po lanskem podvigu v Monte Carlu.



Troboj Toyotinih dirkačev za tretje mesto je v svojo korist odločil mladi Finec Kalle Rovanperä (+ 43,1), ki je pustil za seboj izkušenejša ekipna kolega, četrtouvrščenega Valižana Elfyna Evansa (+ 49,6) in petouvrščenega Francoza Sebastiena Ogierja (+ 55,8), ki je zadržal vodstvo v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo. Pred zadnjimi štirimi dirkami (naslednja bo med 9. in 12. septembrom v Grčiji) ima 38 točk zaloge pred Evansom in Neuvillom, ki si delita drugo mesto.



Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: