Bistvo je, da moram sama le preklopiti v glavi

Koper bo konec tedna gostil svetovni pokal v športni gimnastiki, glavni domači adutinji pa bosta Teja Belak in Tjaša Kysselef v preskoku. Telovadili bodo tudi Lucija Hribar in Zala Trtnik, pri moških Luka Bojanc, Nikolaj Božič in Luka Kišek, Belakova pa je minulo soboto v Osijeku z drugim mestom v preskoku potrdila, da jo na tekmovanjih, ki sledijo, zanimajo le uvrstitve na zmagovalnih stopničkah. Več o ciljih, da se na evropskem prvenstvu meseca avgusta naposled okrona z odličjem, in kako to doseči je razložila v pogovoru.