Biti svetovni ali evropski prvak je več kot zmagati v svetovnem pokalu

Za slovenskimi kajakaši in kanuisti so tekme za izbiro reprezentanc, tako da so lahko misli že preusmerili na večja tekmovanja, ki jih čakajo v novi sezoni. Večjih presenečenj pri sestavi reprezentančnih ekip ni, novinec je le mladi kajakaš v slalomu na divjih vodah Ulan Valant. Ta bo v ekipi skupaj z izkušenejšima Petrom Kauzerjem in Martinom Srabotnikom. Nadarjeni kajakaš se izziva ne boji, v svoji prvi sezoni se bo poskušal kar se da veliko naučiti, zagotovo mu bo lahko veliko pomagal tudi Kauzer, ki so ga letos tako kot kajakašico Evo Terčelj in zlatega olimpijskega kanuista Benjamina Savška zaradi dosežkov v lanski sezoni letos uvrstili v ekipo, brez da bi mu bilo treba nastopati na izbirnih tekmah.

Kauzer pred začetkom glavnega dela sezone tako ni veliko tekmoval, izpustil je tudi zadnjo tekmo evropskega pokala v Liptovskem Mikulašu, kjer sta Terčeljeva in Savšek zmagala. To je bil zanju tudi dober obet pred prvim večjim tekmovanjem v sezoni, evropskim prvenstvom, ki bo konec maja prav v tem slovaškem mestu. »Da ne nastopim na evropskem pokalu, sem se odločil zavestno. Menil sem namreč, da bolj kot tekme potrebujem trening, saj si bodo po evropskem prvenstvu tekme sledile druga za drugo in časa za kakovosten trening ne bo. Progo v Liptovskem Mikulašu pa tudi dobro poznam, s prejšnjih tekmovanj se ni prav nič spremenila,« je na predstavitvi reprezentanc dejal Kauzer.

Da se proga ni prav nič spremenila, sta potrdila tudi Terčeljeva in Savšek, ki v sezono vstopata brez večjih sprememb, tako v opremi kot v ciljih. »Edina sprememba od lanske sezone je tempiranje forme. Lani smo morali biti že na začetku v najboljši pripravljenosti, saj smo si morali že maja zagotoviti nastop na olimpijskih igrah. Letos formo lahko stopnjujemo, v najboljši želimo biti julija, ko bo v Augsburgu svetovno prvenstvo. Seveda pa želimo biti dobri tudi na evropskem prvenstvu. Zaenkrat se dobro počutim, a kakšne stvari moram še popraviti,« meni Terčeljeva, ki je v ekipi skupaj z Evo Alino Hočevar, slednja bo ob Alji Kozorog in Lei Novak Slovenijo zastopala tudi v kanuju, in Ajdo Novak.

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman ne bosta več tekmovali v dvosedu. FOTO: KZS

Janićeva in Ostermanova po svoje

Tudi Savšek je prepričan, da je na dobri poti do optimalne forme, s katero bo poskušal ponoviti lansko sezono. Olimpijskih iger sicer ne bo, kar pa ne pomeni, da prvak nima motivacije: »Na vsaki tekmi želim biti najboljši. Tekem bo kar nekaj, po štirih drugih mestih bi rad končno osvojil tudi svetovni pokal, ne morem pa reči, da bi ga raje osvojil, kot pa da bi bil svetovni ali evropski prvak. Vsake zmage bom vesel, je pa res, da biti svetovni ali evropski prvak pomeni več kot zmagati na tekmi svetovnega pokala,« je prepričan olimpijski ter večkratni svetovni in evropski prvak. Poleg njega bosta v ekipi kanuistov še Luka Božič in Anže Berčič.

Reprezentanco v spustu sestavljajo kajakaši Simon Oven, Nejc Žnidarčič, Anže Urankar, Tim Novak, Ana Štebljaj, Nika Ozimc, Živa Jančar in kanuist Nejc Gradišek. Njihov glavni cilj bo junijsko svetovno prvenstvo v francoskem Treignacu, takoj po njem pa se bodo poskušali izkazati tudi na domači tekmi svetovnega pokala v Celju, na kateri se jim bodo pridružili še Tjaš Til Kupsch, Matija Preskar, Blaž Cof, Martin Gale in Leon Breznik.

Glavna sprememba v ekipi sprinterjev na mirnih vodah je, da Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić ne bosta več tekmovali v dvojcu, temveč v enojcu, v reprezentanci za svetovni pokal pa bodo še Jošt Zakrajšek, Vid Debeljak in Rok Šmit. Tekme svetovnega pokala bodo služile za izbiro ekipe za svetovno prvenstvo v kanadskem Halifaxu in evropsko v Münchnu, obe tekmovanji bosta avgusta.