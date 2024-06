Bobinac: Slovenski uspehi v slovenski hiši, Pariz bo stičišče sveta

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS) in Slovenska turistična organizacija (STO) sta 52 dni pred uradnim začetkom olimpijskih iger v Parizu predstavila nacionalno kampanjo Pariz 2024. Projekt združuje edinstvenost slovenskega športa s turističnimi in z gospodarskimi priložnostmi Slovenije doma in po svetu. Pariški dogodek, ki bo potekal od 26. julija do 11. avgusta, bo največji mednarodni spektakel leta in tako zaradi osrednje lege na stari celini poleg športa ponuja številne priložnosti na področju kulture, kulinarike, gospodarstva in mednarodnega povezovanja.

Slovenija še bolj privlačna za turiste, gospodarstvenike in navijače

»Prepoznavnost, ki jo kot država dosegamo v športnem svetu, želimo prenesti tudi v druge sfere, ki bi Slovenijo naredile še bolj privlačno za turiste, gospodarstvenike, navijače in ljubitelje majhnih, a srčnih držav. Olimpijske igre v tako rekoč centru Evrope so odlična priložnost, da to tudi dosežemo,« so v sporočilu za javnost zapisali pri OKS.

Andreja Leški FOTO: Aleš Fevžer

Na krovni športni zvezi že dve leti intenzivno pripravljajo na OI v Parizu, del priprav pa je bila tudi posebna kampanja v sodelovanju s STO s sloganom »Imamo to! Pariz, prihajamo!« ter z dodatkom, da vse izhaja iz narave, tudi tiste človeške. Za potrebe kampanje so kadre posneli na desetih lokacijah po Sloveniji, pri tem pa je sodelovalo 21 vrhunskih športnikov in športnic, s katerimi želijo povezati edinstvenost slovenskega športa s turističnimi zmožnostmi dežele na sončni strani Alp.

Franjo Bobinac in Maja Pak Olaj FOTO: Aleš Fevžer

Med 21 slovenskimi asi so imena, kot so ikona športnega plezanja Janja Garnbret, kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, dobitnica številnih kolajn z največjih tekmovanj, judoistka Andreja Leški, rokometna zvezdnica Ana Gros, atletski as Kristjan Čeh, odbojkarski kapetan reprezentance Tine Urnaut ter številni drugi.

Kampanjo so odprli v Centru Rog v Ljubljani. FOTO: Aleš Fevžer

S kampanjo želijo pri OKS in STO po dolgem obdobju ustvarjanja in delovne vneme razkriti »skrivnostno lepoto Slovenije ter duh slovenskih olimpijcev in olimpijk, ki s svojimi rezultati in srčnostjo navdušujejo svet«. Projekt so danes v prestolnici predstavili v Centru Rog, kjer sta goste najprej pozdravila predsednik OKS Franjo Bobinac ter direktorica STO Maja Pak Olaj, svoje misli pa sta podala tudi Andreja Leški in režiser Saša Hess.

V kampanji sodelujejo številni slovenski športniki. FOTO: Aleš Fevžer

»Osupljiva narava spodbuja strast do gibanja ter krepi sodelovalni in tekmovalni značaj naših olimpijcev. To je zgodba naše prve nacionalne olimpijske kampanje,« je v nagovoru poudarila direktorica STO. Dodala je, da ne gre le za promocijo Slovenije kot športne in turistične destinacije, temveč za »promocijo prostora, kjer so globoko zakoreninjeni ljubezen do narave, trajnostne vrednote ter zdrav življenjski slog«.

V Slovenijo bodo vabili iz 21 trgov

S pomočjo vrhunskih športnikov želijo s kampanjo svetu predstaviti tudi zmagovito miselnost, s katero so v Slovenijo prinesli številne olimpijske kolajne. »Olimpijske igre se po 12 letih vračajo v Evropo in se nezadržno bližajo. Vsekakor bodo te igre najbolj trajnostne in vključujoče,« je sprva dejal predsednik OKS, ki si želi nadaljevanja tradicije zbiranja kolajn z OI ter posledično tudi promocije Slovenije v svetu. Tudi prek slovenske hiše v Parizu.

»Slovenske uspehe bomo slavili v slovenski hiši, ki je namenjena tako druženju športnikov in športnic, kot tudi najširši promociji, kot si lahko zamislimo, torej prek gospodarstva, turizma, kulture, znanosti in vsega, kar lahko Slovenija pokaže svetu. Pariz bo namreč stičišče celega, in ne le športnega sveta,« je še dodal Bobinac. Kot so še dodali, bodo goste s kampanjo prek številnih kanalov vabili k raziskovanju in čutenju Slovenije iz 21 trgov.