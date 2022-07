Usoda slovenskih odbojkarjev po porazu z Iranom v rokah tekmecev

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi tretjega turnirja lige narodov v poljskem Gdansku po zmagah proti Srbiji (3:0) in Bolgariji (3:1) izgubila proti Iranu z 0:3. S tem so si varovanci selektorja, Avstralca Marka Lebedewa, precej otežili možnosti za nastop na zaključnem turnirju osmerice v Italiji.

Slovenski odbojkarji so na tretji tekmi zadnjega turnirja lige narodov ostali praznih rok proti Iranu in na lestvici znova zasedajo deveto mesto. Prvih osem vodi na zaključni turnir v Bologno, ki bo med 20. in 24. julijem. Varovanci Lebedewa so se v dvoboj proti Iranu tako rekoč za neposredno uvrstitev na zaključni turnir podali motivirani, a tudi Iranci jim niso ostali dolžni. Prvi niz je bil zelo izenačen, sprva so vodili Iranci s 13:11, nato pa so Slovenci pripravili preobrat in povedli s 16:14. Vodili so vse do 20:18, nato pa so Iranci pritisnili na plin in v zaključek prišli z minimalno prednostjo ter izkoristili drugo žogo za niz.

Slovenija : Iran 0:3 (-24, -14, -21) Dvorana Ergo, glavni sodnik: Vael Kandil (Egipt). Slovenija: T. Štern 7, Pajenk 1, Kozamernik 7, Gasparini 1, Košenina, Vinčić 2, Koncilja 1, Kovačič, Ž. Štern, Videčnik, Ropret, Urnaut 4, Čebulj 11, Možič 2. Iran: Đelveh 4, Ebadipur 12, Tuhteh 5, Hazratpurtalatapeh, Golipur, Esmaelnežad 14, Taher 3, Danešdust, Sarlak, Esfandiar 10, Sadat 1, Pažoman, Malakisorhi, Šarifi.

To je Slovence potrlo, Iranci pa so na krilih uvodnega niza začeli drugega s prednostjo 7:2. Naskok so nato le še oplemenitili in povedli celo za devet točk (19:10), s čimer je bilo niza hitro konec (25:14). Z osvojeno vsaj točko so odbojkarji iz Irana že storili pomemben korak do zaključnega turnirja, sploh glede na lažji razpored do konca turnirja, Slovenija pa je za ohranitev upov potrebovala vse tri preostale nize.

V tretjem so Slovenci začeli bolje, hitro povedli za dve točki, a se Iranci niso dali. Pri 11:10 so vnovič povedli ter se nato odlepili na 17:13. Bližje kot na dve točki (17:15) Slovenci niso več prišli, Iranci pa so zanesljivo dvoboj pripeljali h koncu. Pri Slovencih je bil točkovno najuspešnejši Klemen Čebulj z 11 točkami, Jan Kozamernik in Tonček Štern sta jih dodala po sedem. Pri Irancih, ki so prevladovali v vseh prvinah igre, pa je bil prvi strelec tekme Amin Esmaelnežad s 14 točkami.

Slovenija je po petih zmagah in šestih porazih pri 15 točkah in zaseda deveto mesto, za njo pa sta deseta, a že bržčas odpisana Argentina (4:6) s 14 točkami in enajsta Srbija (4:5) z 11 točkami. Srbe, ki imajo več možnosti za uvrstitev v Bologno, v petek čaka še obračun proti Italiji. Rešilno osmo mesto za zdaj zaseda Iran (6:5), ki ima 17 točk in za napredovanje potrebuje zmago v soboto proti Srbiji. Za nastop na zaključnem turnirju bi morala Slovenija v nedeljo ob 20. uri premagati domačo in že v Bologno uvrščeno reprezentanco Poljske, ob tem pa upati še na ugoden razplet preostalih obračunov najbližjih tekmecev.