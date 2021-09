Borčnik svetovni podprvak v hitrostnem zbijanju

Slovenski balinarji so se s svetovnega prvenstva v Franciji vrnili domov kar z desetimi kolajnami, s katerima je bila skupaj s francosko vrsto najuspešnejša reprezentanca tekmovanja v Martiguesu pri Marseillu. Med člani je spet v vsem sijaju zablestel Aleš Borčnik, ki je navdušil s srebrnim odličjem v hitrostnem zbijanju.



Vrhunski balinar iz Sela pri Vodicah, ki že vrsto let sodi med najboljše hitrostne zbijalce na svetu, je v polfinalu po dveh podaljških strl odpor Italijana Stefana Pegorara, v zaključnem dvoboju pa je moral s 44:48 priznati premoč domačemu reprezentantu Guillaumu Abelfoju. Po novem uspehu je Aleš s simbolično gesto nakazal, da končuje reprezentančno kariero.



»Hvaležen sem, da sem že v mladih letih dobil priložnost v članski konkurenci. V petnajstih letih se je nabralo ogromno naslovov in lepih trenutkov. Seveda sem meril še na kakšno lovoriko več, vendar pa se vedno ne izide vse po načrtih. Napočil je čas, da prepustim mesto mlajšim, svojim naslednikom pa želim veliko uspeha,« je dejal 35-letni Borčnik, nekdanji svetovni rekorder v hitrostnem zbijanju, čigar uspeh sta v članski konkurenci dopolnila Nina Volčina in Anže Petrič s tretjim mestom v mešani štafeti.



Med mlajšimi člani je Gašper Povh bronu v posamični igri dodal še zlato lovoriko v hitrostnem zbijanju, Erik Čeh in Žan Sodec sta bila tretja v igri dvojic, Sodec pa si je bronasto kolajno priigral tudi v natančnem zbijanju. Med mladinci je Jaka Štremfel potrdil svojo nadarjenost z zmagoslavjem v posamični igri, skupaj z Janom Guštinom je zmagal še med dvojicami, v natančnem zbijanju pa je bil tretji. Guštin se je z Luko Blaževičem veselil še brona v štafetnem zbijanju.



