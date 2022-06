Brazilci so se ogrevali za Slovence

V odbojkarski ligi narodov so v noči na četrtek odigrali preostale dvoboje prvega kroga. Zanesljivih zmago so se veselili domačini Brazilci ter tudi Francozi in Poljaki. Slovenijo drugi obračun v Brasilii čaka v noči z danes na jutri, ob 2. uri bodo izzvali Brazilijo.

Slednji so ponoči brez večjih težav s 3:0 (14, 18, 21) premagali izbrano vrsto Avstralije in pokazali, da so na prvem turnirju v domovini odločeni dobiti vse štiri dvoboje. Naslednjega bodo odigrali prav proti Sloveniji, ki je prvi obračun z Američani izgubila z 0:3.

V brazilski prestolnici je bil ponoči še en obračun, Japonci so s 3:1 (-22, 24, 22, 17) ugnali Nizozemce. V Ottawi, kjer poteka drugi turnir prvega od treh skupinskih delov lige narodov, pa sta do zmag prišli Poljska in Francija. Prvi so s 3:0 (21, 22, 23) ugnali Argentino, drugi pa so bili s prav tako 3:0 (22, 24, 19) boljši od Italije.