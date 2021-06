Brazilska samba plesni uvod v elitno četvorko

4.

mesto zasedajo slovenski odbojkarji po devetih odigranih krogih v ligi narodov.

Gregor Ropret, v sredini, je po devetih odigranih kolih najboljši podajalec lige narodov. FOTO: FIVB

Podaje slovenska vrlina

Klemen Čebulj je na tekmi proti Rusiji postal rekorder letošnje lige narodov, saj je kot prvi na posamezni tekmi prebil mejo 30 točk, nanizal jih je namreč 32. Doslej je v zgodovini lige to uspelo le še šestim odbojkarjem

Če je evropsko prvenstvo v nogometu vrh kakovosti, potem je odbojkarska liga narodov pravi ognjemet vrhunskosti. Po devetih odigranih tekmah v Riminiju vodi Brazilija s 24 točkami (ima osem zmag in en poraz), druga je Poljska (21, 7-2), isti izkupiček ima Francija, izvrstna četrta je Slovenija.Slovenci imajo razmerje zmag in porazov prav tako 7:2, tako kot denimo peta Srbija, obe izbrani vrsti imata po 19 točk, a varovanci selektorjaimajo boljše razmerje v nizih (23:11 proti 23:15). Seveda je treba opomniti, da se bodo najboljša štiri moštva 26. in 27. t. m. merila še na zaključnem turnirju, ki bo dal zmagovalca elitnega tekmovanja. Slovenski odbojkarji so torej v izvrstnem položaju, do konca pa se bodo spoprijeli še z Brazilijo (jutri ob 19.30), Avstralijo (v sredo ob 13. uri), v četrtek z Iranom (16), od naslednjega ponedeljka do srede sledijo še ZDA (18), Japonska (16) in Bolgarija (18). Vse je torej v rokah Giulianijevih fantov, uvrstitev na sklepni turnir četverice se široko nasmiha.O kakovosti slovenskih reprezentantov in njihovih predstav v Riminiju govori tudi posamična statistika, ki v sam vrh uvrščain. Po številu doseženih točk po devetih tekmah lige narodov prvo mesto zaseda Nizozemecs 180 točkami, drugi je Russ 136 točkami, tretji Iranecs 122 točkami. Le eno manj je doslej zbral Klemen Čebulj na četrtem mestu. V prvi petdeseterici so še(17. mesto, 87 točk),(31. mesto, 76 točk) in(37. mesto, 71 točk). Čebulj je na petkovi tekmi proti Rusiji postal tudi rekorder letošnje lige narodov, saj je kot prvi na posamezni tekmi prebil mejo 30 točk, nanizal jih je namreč 32. Doslej je v zgodovini lige to uspelo le še šestim odbojkarjem.Slovenska izbrana vrsta ima tudi najboljšega podajalca, saj Gregor Ropret prepričljivo zaseda prvo mesto v razvrstitvi, kar pomeni, da naši napadalci v največji meri izrabijo njegove podaje. Ropretov najbližji zasledovalec je Srb. Med izvajalci začetnih udarcev je za zdaj najuspešnejši že omenjeni Abdel-Aziz, ki je nanizal 26 asov, Klemen Čebulj je s 14 na šestem mestu. V obrambnih akcijah navdušuje slovenski prosti igralec Jani Kovačič, ki je s 86 obrambami na četrtem mestu, vodi Italijans 103 obrambami. Kovačič s 56 idealnimi sprejemi zaseda šesto mesto med sprejemalci, na prvem je Brazilecs 60 idealnimi sprejemi. Naš odbojkar je uvrščen tudi na 4. mesto lestvice najboljših prostih igralcev, na prvem je Italijan Balaso.Med najboljšimi desetimi blokerji turnirja je na devetem mestu Jan Kozamernik s 14 bloki in povprečjem 0,41 bloka na niz. Na prvem mestu je Srbs povprečjem 0,84 bloka na niz in skupno 32 bloki. Pred časom smo že pisali o tem, v katerih novih tujih klubih bodo v naslednji sezoni igrali slovenski aduti. Vse je zdaj tudi uradno potrjeno, kapetan Tine Urnaut bo nosil dres poljskega prvaka Jastrzebski Wegiel, v zadnji sezoni je bil v Milanu, Alen Pajenk, nazadnje član Poitiersa v Franciji, bo igral za pirejski Olympiakos, Gregor Ropret pa se iz vrst ljubljanskega ACH Volleyja vrača v Francijo v Cambrai.