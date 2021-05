Budimpešta: po lepem ponedeljku sledil grd torek

Po uspešnem ponedeljkovem uvodu s štirimi slovenskimi rekordi, polfinalom Neže Klančar na 50 m prosto in finalom ženske štafete na 4x100 m prosto drugi dan evropskega prvenstva v plavanju v Budimpešti Slovenija ne bo imela svojega predstavnika v popoldanskem delu. Trojica nastopajočih je obtičala v kvalifikacijah.



Največja dolžnica torkovega tekmovanja je Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde, ki je z 1:09,01 kar precej ostala za lastnim slovenskim rekordom in se morala zadovoljiti z 31. mestom.



»Pred prvim startom na prvenstvu, in to po pandemiji koronavirusa, nisem točno vedela, kje sem in kaj lahko pričakujem. Malo sem se lovila s formo in danes tudi z občutkom. Izid seveda ni presežek, ni pa tako slab. Upam, da bo šlo na 200 m prsno precej bolje in da bom tam bližje osebnemu rekordu. Bo pa seveda težko, saj nam vsem manjka težkih tekem, sama je nimam že dve leti,« je povedala Vozlova.



Ravenčanka Janja Šegel še kar podira osebne rekorde. V disciplini za ogrevanje je na 50 m hrbtno z 29,21 izboljšala lasten osebni rekord in na večni slovenski lestvici s tretjega mesta izrinila Metko Sparavec, ki je v madžarski prestolnici v vlogi trenerke Katje Fain.



Šeglova je zasedla 32. mesto, slovenski rekord Ave Schollmayer pa je zgrešila za natančno desetinko sekunde. "V vseh nastopih tukaj plavam osebne rekorde. Res je, da nisem sprinterka in da to niso moje discipline, a vesela sem, da sem tako hitra, in videli bomo, kako bo šlo že jutri na 200 m prosto. Z uvrstitvijo v sredo sicer nisem obremenjena, želim pa si dober izid," je po četrtem dobrem nastopu povedala reprezentantka Fužinarja.



Sašo Boškan si je na svojem prvem EP naložil obsežen program različnih disciplin. Na 100 m prosto se je z 51,30 osebnemu rekordu približal na dve desetinki sekunde, zasedel je 82. mesto.



V sredo bosta Boškan in Primož Šenica Pavletič nastopila na 100 m hrbtno. Na popoldanski nastop bodo merile Katja Fain, Janja Šegel in Tjaša Pintar na 200 m prosto. Najbližje nastopu v polfinalu je Fainova, a zanjo disciplina sodi med ogrevalne pred tekmo na 1500 m prosto.

