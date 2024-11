Calcit Turkinjam vzel prvi niz v ligi prvakinj

Odbojkarice Calcita Volleyja so po pričakovanju izgubile uvodno tekmo skupine C lige prvakinj. Eden od favoritov tekmovanja Vakifbank iz Istanbula je bil boljši s 3:1 (21, -22, 15, 12). Kamničanke v Istanbulu niso pripravile senzacije, a so lahko zadovoljne s svojo predstavo in osvojenim nizom, prvim proti kateri koli turški ekipi v ligi prvakinj, v kateri igrajo četrtič. Za kaj več realnih možnosti ni bilo, Turkinje so vendarle premočna ekipa. Nenazadnje je v zadnjih trinajstih letih osvojila šest naslov evropskih klubskih prvakinj, štirikrat pa je bila najboljša tudi na svetovnem klubskem prvenstvu. Zadnjič so bile Turkinje evropske prvakinje v sezoni 2022/23, svetovne prvakinje pa 2021.

Trener Kamničank Bruno Najdič je pred tekmo zatrjeval, da ga rezultat ne zanima preveč, važno mu je bilo, da se njegove varovanke ne ustrašijo in pokažejo tisto, kar so v tem trenutku sposobne. Želja se mu je uresničila, tekmo so odlično začele, povedle s 4:0 in 5:1, nato pa bile enakovredne vse do izida 20:20. V končnici pa so prevladale izkušnje gostiteljic, uvodni niz so dobile s 25:21.

Težko delo v prvem nizu turške ekipe ni zdramilo. Domači trener Giovanni Guidetti na začetku tekme ni poslal v ogenj vseh najboljših, menil je, da bo lahko spočil tujke, Američanko Kendall Kipp (ni je ni bilo niti na klopi), Italijanko Caterino Bosetti in Rusinjo Marino Markovo. Po visokem zaostanku v drugem nizu (14:21) pa je spoznal, da je vrag odnesel šalo in da bo predvsem brez visoke Markove lahko imel velike težave. V igro je poslal vsa razpoložljiva orožja, ki so že v tem nizu pokazala kakovost, saj so po zaostanku 15:24 osvojile sedem zaporednih točk, Maša Pucelj pa je nato le poskrbela za izenačenje na 1:1.

Vakifbank – Calcit Volley 3:1 (21, -22, 15, 12) Dvorana Vakifbank Sarayi Istanbul, 1300 gledalcev, sodnika Jurković (Hrvaška), Maroszek (Poljska). Vakifbank: Frantti 3, Gergef, Ajkač, Van Ryk 15 (3 ase), Bosetti 3 (1 as), Čališkan 2 (1 as), Yuan 10 (4 bloke), Uyanik, Acar, Cebecioglu 17 (1 as), Guneš, Akbay 8 (2 asa, 3 bloke), Yener, Markova 20 (2 asa, 5 blokov); Calcit Volley: Špoljarič, Rituper 5 (1 as, 3 bloke), Topič, Šen, Najdič 4 (3 ase), Hutinski 6 (1 as, 2 bloka), Boisa 3, Maček 13 (2 asa, 1 blok), Gojak, Pucelj 16 (1 as, 1 blok), Čižman, Kerschenbaum 1.

Preostala dva niza pa sta vendarle pokazala veliko kakovostno razliko, gostje so bile enakovredne le na njunih začetkih, v nadaljevanju pa niso imele realnih možnosti za presenečenje. Markova je bila z 20 točkami najučinkovitejša igralka tekme, zbrala je tudi pet blokov, pri Kamničankah je 16 točk dosegla Maša Pucelj, 13 pa Anja Maček.

»Zadovoljen sem s tem, kar so dekleta pokazala na igrišču, se pravi maksimalen napad s servisom in pogumen pristop. Nagrada za vse to, kar smo prikazali, je tudi ta osvojeni niz, kar je v tem trenutku velik uspeh za našo ekipo. Želim si, da bi to igro, ki smo jo tokrat prikazali, prenesli tudi v državno prvenstvo,« je dejal trener Bruno Najdič. Maša Pucelj je dodala: »Predvsem v prvih dveh nizih smo dokazale, da si zaslužimo igrati v ligi prvakinj. Lahko smo zadovoljne z igro, toda nasprotnice so pač kakovostnejše od nas.«

Kamničanke bodo naslednjo tekmo odigrale že čez šest dni, ko v Tivoli prihaja italijanska ekipa Numia Vero Volley iz Milana.