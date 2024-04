Calcit Volley se je pridružil ACH v finalu DP

ACH Volley in Calcit Volley sta finalista državnega odbojkarskega prvenstva. Potem ko so Ljubljančani proti Panviti Pomgrad svoje delo opravili že v petek, so v soboto drugo polfinalno zmago zabeležili še Kamničani. Po ogorčenem boju so v štajerski prestolnici s 3:2 ugnali i-Vent Maribor.

Calcit je prvo tekmo dobil dokaj gladko, a se je zavedal, da se varovanci Sebastijana Škorca ne bodo predali in da bodo v svoji dvorani lovili izenačenje. Tokrat so res bili trši tekmec kot na zadnjih tekmah – s Kamničani so izgubili tako v finalu srednjeevropske lige kot v finalu slovenskega pokala –, a tretje tekme vseeno niso izsilili.

Obračun so odlično začeli, z odličnimi servisi Mihe Finka so povedli s 4:0, po manjši krizi gostiteljev so se Kamničani približali na 8:10, toda tekmecev niso ujeli. Mariborčani so z delnim izidom 7:2 ušli na 19:12, takrat je bilo bolj ali manj jasno, da bodo povedli z 1:0. Tudi v drugem nizu jim ni kazalo slabo. Pred končnico je bil na 18. točki izid izenačen, nato pa so gosti s svojim najmočnejšim orožjem, blokom, prišli do treh točk prednosti. Gostitelji so izgubili zbranost, posledica je bil tudi izgubljen niz.

Pravi maraton sta ekipi odigrali v tretjem nizu. Domači so sicer v njem že vodili z 12:4, povedli tudi s 24:21, toda Calcitu je uspelo izenačiti. Nato sta imeli obe ekipi priložnosti za vodstvo 2:1, po dolgem boju je to uspelo Mariborčanom, z asom je niz zaključil Connor McConnell.

A gostov to ni zmedlo. V četrtem nizu so bili od začetka do konca v zanesljivem vodstvu, ga mirno pripeljali do konca, tako da je zmagovalca moral odločiti skrajšani peti niz.

V njem se je kljub vodstvu Kamničanov s 3:0 nadaljeval srdit boj, ekipi sta se izmenjavali v vodstvu, prvo zaključno žogo pa so si priigrali Štajerci. Potem ko jo je izničil Tomislav Mitrašinović, se jim je ponudila še ena priložnost, tudi te niso izkoristili. Za kazen sta poskrbela Uroš Nikolić in Lazaro Brunet, s 23 točkami spet najučinkovitejši igralec tekme, potem pa je napako storil Fink in upanje Mariborčanov se je končalo.