Če lahko Brady pri 45, lahko tudi Hamilton pri 42

Lewis Hamilton utegne prvič po debiju leta 2007 ostati brez zmage v sezoni formule 1, vendar mu to ne jemlje veselja do dirkanja.

Sedemkratni svetovni prvak je v pogovorih s šefom moštva Mercedes Totom Wolffom o tem, da bi bil pri srebrnih puščicah še globoko v 40. letih. Obstoječa pogodba, ki mu na leto prinaša dobrih 40 milijonov evrov, se bo iztekla čez 15 mesecev.

Wolff, ki tako kot Hamilton živi v Monaku, je potrdil pogovore. »Veliko se pogovarjava. Rekel mi je, da ima v sebi še pet let dirkanja in da bi rad kariero končal pri Mercedesu, kjer skupaj rastemo že devet let,« je povedal Avstrijec. »Lewis bo prvi, ki bo prišel do mene in rekel, poglej, ne zmorem več. Mlajši so prehitri zame. Zato mu zaupam in prepričan sem, da se bomo dogovorili,« je dodal.

Lewis Hamilton še nima zmage v sezoni, vendar ne obupuje. FOTO: Kamran Jebreili/Reuters

Če bo Hamilton zares prišel do petletne pogodbe, bo dirkal tudi pri 42 letih. »Leta niso več tako pomembna. Poglejte Fernanda Alonsa, pri 41 je ravno tako konkurenčen, kot je bil pri 25. Ali pa Toma Bradyja, star je 45 in lovi osmi superbowl. Tudi Lewis da veliko na svoje telo in gotovo lahko pride tudi do osmega naslova,« je še povedal Wolff.

V F1 je Max Verstappen na pragu ubranitve naslova. Hamilton je na šestem mestu. Naslednja dirka bo v nedeljo na Japonskem.