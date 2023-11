Čebulj in zvezdniki strli oranžne zmaje

Odbojkarji ACH Volleyja so v drugem kolu lige prvakov zabeležili drugi poraz. Po Itas Trentinu je bil od Ljubljančanov boljša še poljska ekipa Asseco Resovia Rzeszov, ki je v polnem Tivoliju (4154 gledalcev) zmagala s 3:0. Oranžni zmaji, za katere se je že na začetku lige vedelo, da večje vloge v izredno kakovostni skupini B ne bodo igrali, so se že v prvem kolu z dobro igro lepo upirali italijanskim favoritom, to pa so ponovili tudi pred svojimi navijači. Za razliko od prve tekme pa zato niso bili nagrajeni vsaj z dobljenim nizom, večja priložnost za to se jim ni niti ponudila.

Kakovostni Poljaki, pri katerih se kruh služi slovenski reprezentant Klemen Čebulj, tokrat je dosegel 11 točk, ekipo pa se sestavljajo še ameriški, francoski in štirje poljski reprezentanti, so v vseh nizih vodili od začetka do konca. A so morali biti zbrani prav do zadnjih točk, saj so jim mladi gostitelji, ki v ligi nabirajo dragocene izkušnje, dihali za ovratnik do zadnjih trenutkov tekme.

ACH Volley – Asseco Resovia Rzeszow 0:3 (-21, -23, -21) Dvorana Tivoli, gledalcev 4154, sodnika Simić (Srbija), Mezöffy (Madžarska). ACH Volley: Kržič, Satler, Šket, Najdič, Marovt 4, Šen 3, Koncilja 8 (2 asa, 1 blok), Kovačič, Gjorgiev 3 (1 as), Sešek 7 (2 bloka), Pokeršnik 11 (2 bloka), Videčnik 6; Asseco Resovia Rzeszow: Kędzierski 2 (2 bloka), Rejno, Bucki, Kłos 10 (5 blokov), Kochanowski 7, Staszewski, Boyer 7 (1 as, 2 bloka), Drzyzga, Potera, Louati, Zatorski, Čebulj 11 (1 as), DeFalco 17 (5 blokov).

Mlada ljubljanska ekipa ni navajena na vzdušje, kot je bilo tokrat v hramu slovenskega športa. Očitno je potrebovala nekaj časa, da se nanj privadi, izkušenejši gostje so namreč na začetku povedli s 6:2 in 8:3. A kdor je mislil, da jo bodo gosti povozili, se je močno zmotil. Varovanci Radovana Gačiča so vzpostavili ravnotežje, pred končnico so se približali na 17:18, toda nato naredili nekaj napak, kar je tekmec izrabil.

Še bližje so bili Ljubljančani v drugem nizu. Tudi v njem so sicer ves čas zaostajali, a v končnici prišli le do točke zaostanka, pri izidu 23:24 pa so storili napako na mreži, ki je preprečila izenačenje. Še najlažje so gosti dobili tretji niz, a tudi v njem so se domači pred končnico približali (19:21), toda Poljaki tudi v njem preobrata niso dovolili.

Jakuba Buckega skuša ustaviti ljubljanski blok. FOTO: Voranc Vogel

Asseco Resovia je bila skozi vso tekmo boljša predvsem bloku, skupno je s tem elementom dosegla 14 točk, Američan Torey DeFalco, s 17 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme, in Karol Kłos sta jih prispevala po pet. »Nismo se jih ustrašili, a so odlično odigrali,« je dejal domači prosti igralec Jani Kovačič.