Čeh navdušil tudi v Slovenski Bistrici, Primož Kozmus ostal brez rekorda

Pred štirimi dnevi je na Ptuju Kristjan Čeh orodje vrgel 69,20 m, slovenski rekord pa postavil v Birminghamu 21. maja s prestižno zmago na diamantni ligi, ko je z 71,27 metra prišel na deseto mesto vseh časov. Uvodoma so se v Bistrici z minuto molka poklonili spominu preminulega Marka Račiča, ki je bil najstarejši živeči slovenski olimpijec.

Agata Zupin (Velenje) je v vlažnem in dokaj hladnem vremenu za ta čas na 400 m ovire prepričljivo zmagala s 56,84 sekunde, Neja Filipič (Mass) pa v skoku v daljino s 6,46 metra. Lia Apostolovski (Mass) je bila najboljša v skoku v višino z 1,86 metra, Martina Ratej (Kladivar) je v metu kopja slavila s 56,37 m.

V teku na 300 m je z lepim pospeševanjem v zaključku zmagal Rok Ferlan (Triglav) in s 33,15 sekunde ter osebnim rekordom ugnal dolgo vodilnega Lovra Mesca Koširja (Mass), ki je bil drugi s 33,50. Stepišnikov memorial v metu kladiva je dobil Hrvat Matija Gregorić (71,48 m), drugi je bil Jan Emberšič (Domžale), ki je s 66,89 metra izboljšal starejši mladinski slovenski rekord. Tega je imel s 66,28 m od leta 1998 v lasti Primož Kozmus, najuspešnejši slovenski atlet doslej.

Memorial Marjana Štimca v suvanju krogle je osvojil Srb Armin Sinančević z 20,99 m, prek 20 m je sunil še Mesud Pezer iz Bosne in Hercegovine (20,51 m), četrti je bil Blaž Zupančič (Mass, 17,28 m). V metu diska je Hrvatica Marija Tolj presegla 60 m (60,34 m), v središču pozornosti pa je bila ob koncu ta disciplina za atlete.

V krogu za izmet je bil namreč šestkrat tudi Čeh, prvič je prestopil, drugič pa so mu namerili 67,90 m. V tretji seriji je vrgel 66,21 m, v četrti seriji je sodnik znova, tako kot v uvodni, dvignil rdečo zastavico. V petem metu je Čeh vrgel 68,19 m in popravil svoj rekord stadiona, v zadnji pa je s številko 286 dosegel še 67,08 m.

Pred odhodom v Estonijo začutil utrujenost

»Konstantno sem dosegal zelo dolge mete, to je res super. Pred tekmo sem bil utrujen, noge so me bolele. Zadovoljen, vesel, da sem kljub temu dobro metal. Kljub slabemu vremenu v krogu za izmet ni drselo. Jutri zjutraj pa že odhajam v Estonijo, nekaj dni bova delala s trenerjem Gerdom Kanterjem. Potem me 5. junija čaka diamantna liga v Rabatu in nato še v Rimu. Odpovedati sem moral sredozemske igre, prepozno sem ugotovil, da je to kar daleč, preveč bi bilo potovanj in stresa. Prioriteta je svetovno prvenstvo, ne želim, da bi bil tam utrujen,« je dejal Čeh.

Lani je na poti do končne skupne zmage v slovenski ligi v Slovenski Bistrici disk tudi vrgel zelo daleč, 68,17 metra. Filipičeva je bila sprva prijavljena tako v troskoku kot v skoku v daljino, nastopila pa le je v drugi disciplini, saj bi bilo tveganje za morebitno poškodbo preveliko. Apostolovska je tekmovanje končala na 1,90 m, kjer je letvico trikrat podrla.

»Zadovoljna sem z doseženim. Prvič sem namreč tudi tekmovala z novim zaletom. Vesela sem, da sem kljub spremembam in deževnemu vremenu skakala visoko. To je lepo odprtje sezone in se že veselim naslednje tekme v četrtek v Parizu,« je povedala Apostolovska. »Zadovoljna sem z doseženim na uvodu v sezono, moja tehnika se izboljšuje, moram pa malo izboljšati zadnji del teka,« je povedala Zupinova, ki je za slabo sekundo zaostala za normo za EP avgusta v Münchnu (55,85).

Ratejeva je v metu kopja, uvodni disciplini mitinga, v drugi seriji dosegla 56,04 m in ta dosežek za potrditev zmage v zadnji popravila na 56,37 m.

»Glede na razmere je izid kar dober. Želja pa je bila, da vržem prek 60 m. Malo preveč tudi v krču mečem in s tem sama sebe zaviram, da bi opravila s pravo tehniko za daljše mete. Cilj sezone je norma za EP (62,50 m, op. a.) in tam nastop v finalu,« je po tretji tekmi letos povedala Ratejeva.

Naslednji miting slovenske serije bo 9. junija v Ljubljani, kjer bo potekal tudi 17. memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana.