Černoga piše zgodovino slovenskega boksa

V Beogradu se izteka uvodni teden svetovnega prvenstva v olimpijskem boksu (z nagradnim skladom 2,6 milijona dolarjev). Od sedmerice slovenskih reprezentantov je do vikenda »preživel« le Tadej Černoga, ki je kot naš prvi boksar v zgodovini tega tekmovanja premagal dva nasprotnika.

Potem ko je 25-letni Pirančan v uvodnem krogu lahke kategorije (do 60 kg) s 3:2 (29:28, 28:29, 28:29, 29:28 in 29:28) premagal Bolgara Kirila Rusinova, je v drugem prepričljivo s 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27 in 30:27) odpravil Panamca Orlanda Martineza. Černoga se je tako uvrstil v osmino finala; tako daleč se na svetovnem prvenstvu ni prebil še noben slovenski boksar. Za preboj v četrtfinale se bo član BK Portorož jutri udaril z Uzbekistancem Abdumalikom Halokovom, mladinskim olimpijskim prvakom iz Buenos Airesa 2018.

Preostali naši reprezentanti so izgubili že svoje uvodne dvoboje, vendar so se dostojno borili proti večinoma favoriziranim tekmecem. Nadarjeni Nik Nikolov Veber (do 63,5 kg) se je brez boja uvrstil v drugi krog, v katerem je moral z 0:5 priznati premoč Francozu Lounesu Hamraouiju, Aljaž Šircelj (do 67 kg) je z enakim izidom klonil pred Armencem Gurgnom Madojanom, od Edina Sejdinovića (do 71 kg), ki je bil prav tako za uvod prost, je bil v drugem krogu s 5:0 boljši Jordanec Zeyad Ishaish, Marko Makovec (do 75 kg) je z 1:3 izgubil s Ciprčanom Andreasom Kokkinosom, Gregor Starašinič (do 80 kg) je z 0:5 potegnil krajšo proti Hrvatu Luki Plantiću, težkokategornik Aljaž Ban (do 92 kg) pa je moral z 1:4 priznati premoč Ukrajincu Robertu Martonu.