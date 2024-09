Chiefs sezono otvorili z zmago, Mahomes znova boljši od Jacksona

Začela se je nova sezona lige NFL, ki sta jo otvorili ekipi Kansas City Chiefs in Baltimore Ravens. Kot v konferenčnem finalu prejšnje sezone so bili uspešnejši Chiefs, ki so prišli do zmage s 27:20.

V napeti končnici so bili Ravens nekaj milimetrov od izenačenja, a je sodniška ekipa presodila, da je lovilec Isaiah Likely v zadnji akciji tekme podajo za touchdown Lamarja Jacksona ujel izven igrišča.

Blestel je novinec Worthy

Tekmo so dobro začeli Ravens, ki so povedli s 7:0, prvi touchdown nove sezone pa je dosegel Derrick Henry, okrepitev Baltimora na položaju tekača, ki je blestel za Tennessee Titans. Chiefs so odgovorili nekaj minute pozneje, rezultat je izenačil novinec Xavier Worthy, hitri lovilec, ki so ga pri Chiefs izbrali v prvem krogu letošnjega nabora. Ob polčasu so bili Chiefs v vodstvu s 13:10.

Tekmo so bolje nadaljevali Chiefs in prednost povečali na deset točk, a so Ravens pod vodstvom podajalca Jacksona (273 jardov, 1 podaja za touchdown) odgovorili s prvo akcijo v zadnji četrtini, v kateri je Jacksonovo podajo za touchdown ujel Likely. Zaradi napake v obrambi, ki sta jo izkoristila Patrick Mahomes (291 jardov, ena podaja za touchdown, ena prestrežena podaja), prvo ime ameriškega nogometa, in Worthy, je prednost znova narasla na deset. Justin Tucker je z uspešnim prostim strelom z 32 jardov postavil končni rezultat.

Ravens so pred koncem tekme imeli priložnosti za izenačenje, ki pa so ostale neizkoriščene. Jackson ni uspešno zaključil podaje, ki jo je v končni coni pričakoval lovilec Zay Flowers, Likely pa je podajo za touchdown ujel milimetre izven igrišča. »Mislil sem, da je bil touchdown, in še vedno mislim, da je touchdown,« je sodniško odločitev komentiral dvakratni najkoristnejši igralec lige NFL.

»Imamo veliko stvari, ki jih moramo izboljšati, vendar je to odličen začetek,« je po uvodni zmagi dejal Mahomes. Ravens naslednji teden čaka Las Vegas, Kansas City bo igral proti Cincinnatiju.