Crețu je zelo agresiven trener in velik delavec

Hip, hop in svetovno prvenstvo v odbojki bo tu! Za Slovenijo se bo začelo v petek, 26. t. m., s Kamerunom, za to tekmo v Stožicah je prodanih že 1500 vstopnic, v nedeljo bo na vrsti olimpijska prvakinja Francija, v predprodaji je že šlo 5500 vstopnic, slabih tri tisoč tudi za dvoboj z Nemčijo 30. t. m. V igri bodo kolajne in denar. Slovenski proračun SP je 1,5 do 2 milijona evrov, Mednarodna odbojkarska zveza bo kot dotacijo prispevala tri milijone. Naj se delajo računice o prihodku in dobičku, izkušeni podajalec Dejan Vinčić je usmerjen na igralski del mundiala. Vse je razkril v pogovoru.