Čustveno slovo legendarnega Finca

Velika nagrada Združenih arabskih emiratov, zadnja letošnja preizkušnja v formuli 1, ki se bo jutri v Abu Dabiju začela ob 14. uri po srednjeevropskem času, bo minila tudi v znamenju slovesa Kimija Räikkönena. Finski šampion bo namreč po razburljivi dirki, ki bo odločila o svetovnem prvaku – vodilna Max Verstappen (Red Bull) in Lewis Hamilton (Mercedes) sta pred štartom poravnana po točkah – končal svojo kariero v kraljevskem avtomobilističnem razredu.

»Svetovni prvak bo tisti, ki bo imel na koncu največ točk,« je v svojem značilnem slogu odvrnil Räikkönen in pristavil, da bi si, če bi moral izbirati, bolj želel, da bi lovoriko osvojil Verstappen oziroma Red Bull Racing. »Da bi bilo drugače ...« je svojo odločitev obrazložil 42-letni Finec in s kratkimi odgovori, po katerih je slovel v vseh teh letih, povedal, da se sam dobro počuti, da ne verjame, da bo postal jutri čustven, in da si želi, da bi bil njegov dirkalnik hiter.

Če je mogoče soditi po včerajšnjem prostem treningu, na katerem je dodobra razbil svojo alfo romeo (v spomin na njegovo legendarno izjavo: »Pustite me pri miru, saj vem, kaj počnem!« so na bolid zapisali: »Dragi Kimi, zdaj te bomo pustili pri miru«), je bil še prehiter ...

Kimi Räikkönen je zadnji Ferrarijev svetovni prvak v formuli 1. FOTO: Yves Herman/Reuters

Pogrešal bo šport, dirke, dvoboje kolo na kolo

Ko so ga vprašali, kaj bo najbolj pogrešal, je nenadoma postal zgovornejši. »V tem športu sem spoznal veliko dobrih ljudi, nekateri so postali prijatelji za vse življenje. Na žalost dirkališče ni prostor, na katerem bi lahko skupaj preživljali veliko časa. Pogrešal bom šport, dirke, dvoboje kolo na kolo ... V formuli 1 sem preživel polovico svojega življenja, še zdaj pa nisem prepričan, ali je bilo to dobro ali ne,« se je vprašal Räikkönen.

Kot je poudaril, nima (še) nobenih načrtov, da bi kariero nadaljeval v kateri od drugih serij. »Prepustil se bom toku dogodkov. Če si bom že želel kje dirkati, bo moralo to imeti smisel, poleg tega bom moral v tem tudi uživati,« je poudaril svetovni prvak iz sezone 2007, doslej zadnji šampion s Ferrarijem, ki je v Abu Dabi pripeljal vso svojo družino s soprogo Minttu ter šestletnim sinom Robinom (že sila spretno krmari gokart) in štiriletno hčerko Rianno na čelu.

Ko so ga vprašali, ali se otroka zavedata pomena jutrišnje dirke, že njegove 350. v formuli 1, je odkimal z glavo. »Ne, vesela sta, ker se lahko igrata v toplem pesku ...« je z nasmeškom odvrnil »ledeni mož«, ki je čustva pokazal tudi med nedavnim obiskom Sauberjeve tovarne dirkalnikov v Hinwillu. Ko mu je sto delavcev in delavk namenilo stoječi aplavz, ni mogel skriti orošenih oči ...