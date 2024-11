Dallas brez Dončića premagal New York, blestela Irving in Marshall

Luka Dončić reagira med prvo polovico tekme proti New York Knicks. FOTO: Sam Hodde/Getty Images via AFP

Dallas Mavericks so v svoji domači dvorani s 129:114 premagali New York Knicks in s tem izboljšali svojo statistiko na 11 zmag in 8 porazov. Luka Dončić je izpustil že četrto zaporedno tekmo zaradi poškodbe desnega zapestja. Kljub odsotnosti prvega zvezdnika Dallasa so njegovi soigralci pokazal odlično igro, pri čemer sta blestela Kyrie Irving in Naji Marshall.

Kyrie Irving je dosegel 23 točk, 6 podaj in 7 skokov, medtem ko je Naji Marshall prispeval 24 točk in 3 skoke v napadu. Marshall je imel izjemno učinkovitost pri metu iz igre, saj je zadel 59 odstotkov svojih metov, za tri je metal 33 odstotno. Irving je dodal še 6 skokov in 6 podaj, kar je bilo ključno za uspeh Dallasa. »Vedeli smo, da moramo stopiti skupaj in pokazati svojo najboljšo igro, ko Luka ni z nami,« je po tekmi dejal Irving.

Jalen Brunson z odličnim nastopom, a premalo za zmago New Yorka

Na drugi strani je za New York Knicks blestel Jalen Brunson, ki je dosegel 37 točk, 7 podaj in 3 skoke. Brunson je bil izjemno učinkovit, saj je zadel kar 67 odstotkov svojih metov iz igre. Kljub njegovemu izjemnemu prispevku pa New York ni uspel premagati Dallasa. Karl-Anthony Towns je dodal 25 točk in 14 skokov, vendar je bil njegov met nekoliko manj natančen, saj je zadel 44 % metov iz igre.

New York Knicks so imeli težave predvsem v prvi četrtini, kjer so dosegli le 15 točk, kar je bilo njihovo najslabše četrtletje v sezoni. Kljub temu so se v drugi polovici tekme nekoliko pobrali in dosegli 76 točk v zadnjih dveh četrtinah, vendar to ni bilo dovolj za preobrat. »Začeli smo prepočasi, kar nas je na koncu stalo zmage,« je po tekmi dejal trener New Yorka.

Statistični pregled in ključni trenutki tekme

Dallas Mavericks so imeli izjemno učinkovitost pri metu iz igre, saj so zadeli 56,5 odstotkov svojih metov, medtem ko so New York Knicks zadeli točno deset odstotkov metov manj.

Dallas je prav tako prevladoval v skokih, saj so prišli do 43 skokov, medtem ko so New York Knicks zbrali le 33. Dallas je imel tudi več podaj (27) v primerjavi z New Yorkom (20).

Dallas bo naslednjo tekmo igral proti Utahu, medtem ko se bo New York pomeril s Charlottom.