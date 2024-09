Dan slovenskega športa; Nataša Pirc Musar: Šport je način življenja

Dan slovenskega športa kot državni praznik bomo danes obeležili peto leto zaporedoma, prvič je bilo to leta 2020. Na ta dan se začenja tudi evropski teden športa, ki ga na pobudo Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Sloveniji med 23. in 30. septembrom tradicionalno obeležujemo od leta 2015.

Enega osrednjih dogodkov bo Olimpijski komite Slovenije (OKS) s partnerji pripravil na Kongresnem trgu v Ljubljani. Učenci osnovnih šol se bodo z različnimi dejavnostmi in s prazničnim tekom poklonili prazniku.

Različne športne prireditve sicer pripravljajo po vsej državi. Med drugim bodo v Športnem parku Portoval v Novem mestu imeli športne igre, kjer bodo zaposleni v slovenskih podjetjih tekmovali v petih športnih panogah, malem nogometu, košarki, odbojki, tenisu in teku.

Tudi naslednje dni bodo v prestolnici in drugih slovenskih mestih in krajih pripravili številne dejavnosti. Sobota in nedelja bosta namenjeni osmemu olimpijskemu festivalu. Na Kongresnem trgu v Ljubljani bodo konec tedna od jutra do večera športne organizacije predstavljale svoje delovanje in panogo, športni navdušenci pa se bodo lahko pomerili v več kot 40 raznolikih športnih izzivih.

Teden športa bodo končali z aktivnim dnevom starejših, ki bo potekal po različnih lokacijah po vsej Sloveniji. Vsi dogodki in meritve so za udeležence brezplačni.

Dan športa obeležujemo po odločitvi poslancev državnega zbora, ki so 18. junija 2020 s 74 glasovi za in z enim proti podprli nov praznik na dan, ko so športniki samostojne Slovenije leta 2000 v Sydneyju prvič prejeli zlata olimpijska odličja. Priborili so si jih strelec Rajmond Debevec z malokalibrsko puško v trojnem položaju ter veslaški dvojni dvojec Iztok Čop - Luka Špik.

Seznam dogodkov na dan športa in v evropskem tednu športa je dostopen na spletni strani https://danslovenskegasporta.si/dogodki/.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob dnevu športa v poslanici nagovorila državljanke in državljane, prebivalke in prebivalce ter ljubitelje športa in športnike. »Dan slovenskega športa nas vse opominja na pomembnost telesne dejavnosti, športnega duha in vrednot, ki jih šport prinaša v naša življenja,« je zapisala slovenska predsednica.

»To je priložnost, da počastimo vse naše športnice in športnike, tako tiste, ki sodelujejo na največjih tekmovanjih, kot tudi vse tiste, ki v vsakdanjem življenju skrbijo za svoje zdravje in dobro počutje,« je uvodoma zapisala Pirc Musar.

Nataša Pirc Musar je športna navdušenka. FOTO: X

Kot je dodala, šport v Sloveniji po njenem ni zgolj tekmovanje in zmaga, temveč tudi način življenja: »Šport je način življenja, ki spodbuja solidarnost, tovarištvo in zdrav način razmišljanja. Naši vrhunski športniki in parašportniki, ki na svetovnih prizoriščih postavljajo mejnike, niso le ambasadorji Slovenije, temveč navdih za vse nas. Z njimi se veselimo, včasih tudi trpimo, a pomembno je, da jih vedno spoštujemo. Tudi v trenutkih, ko ne zmagujejo.«

Ob tem je predsednica dodala, da smo lahko ponosni na bogato zgodovino slovenskega športa, na številne dosežke, ki so nas povezali in združili v navijanju. Vendar je enako pomembno priznati trud in delo, ki ga vsak posameznik vlaga v vsakodnevno telesno dejavnost, tako na rekreativni kot na profesionalni ravni, je poudarila in izpostavila: »Šport je proces učenja, vztrajnosti, predanosti in spoštovanja do sebe in drugih.«

»Na dan slovenskega športa želim vsem, da nas športna energija vodi tako v zmagah kot tudi v izzivih, ko stremimo k zmagam. Naj nas navdihuje v prizadevanjih, ne le na športnih igriščih, temveč tudi v vsakodnevnem življenju. Šport nas uči, da so meje pogosto zgolj v naših mislih in da s trdim delom, vztrajnostjo ter medsebojno podporo lahko dosežemo izjemne stvari,« je spomnila Pirc Musar.

»Slovenija je dežela športa. Naj bo današnji praznik priložnost, da se vsi spomnimo pomena gibanja in aktivnega življenjskega sloga pa tudi vrednot, ki nas vodijo k boljšemu jutri - povezanosti, spoštovanja, vztrajnosti in sodelovanja,« je nagovor s čestitkami ob dnevu slovenskega športa sklenila predsednica.