David Štarkel do bronaste kolajne na turnirju za evropski pokal

Uvodni dan turnirja za evropski pokal v Sarajevu se je med slovenskimi judoisti najbolj izkazal David Štarkel, ki si je po treh zmagah in enem porazu izbojeval bronasto kolajno v kategoriji do 60 kilogramov. Za 25-letnega člana bistriškega Impola je to že sedmo odličje na tem tekmovanju.

Štarkel, ki je bil v uvodnem krogu prost, je v drugem z iponom izločil Francoza Richarda Vergnesa (10:0), v četrtfinalu je prav tako predčasno premagal Ukrajinca Bekirbeka Morgojeva (10:0), v polfinalu pa je moral z vazarijem priznati premoč Azerbajdžancu Samirju Pirijevu (0:10). Zatem se je slovenski reprezentant preselil v finale repešaža, v katerem je v obračunu za tretje mesto z vazarijem ugnal Španca Pedra Gomeza Llorensa (7:0). Z zlato lovoriko se je v tej kategoriji ovenčal Azerbajdžanec Turan Bajramov, ki je bil v velikem finalu boljši od rojaka Pirijeva.

Preostali slovenski judoisti brez zmage

Lia Ludvik (do 63 kg), ki je bila za začetek prosta, je v drugem krogu izgubila s Turkinjo Ilaydo Seyis (0:7), Adam Bergant (do 73 kg) je moral priznati premoč Nizozemcu Koenu Hegu (0:10), Urh Klopčič (do 73 kg) pa je potegnil krajši konec proti Francozu Camerunu Givru (0:10).