Del naslova za knjigo spominov že ima. Iz močvirja do Olimpa ...

Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), o slovenskem športu in bližnjih olimpijskih igrah v Tokiu, o zadovoljstvu z našo olimpijsko reprezentanco in zakaj ne napoveduje več števila kolajn, pa o njegovi srčni želji, da bi država izdatneje pomagala športu pri uresničevanju ciljev in ga tudi bolj nagradila za trud pri promociji Slovenije, o preživljanju prostega časa, zanemarjanju družine, načrtih, da bi svoje bogate spomine spravil v knjižno obliko ...