Do 2:1 je še šlo, potem ne več

Osmi igralec svetovne lestvice ITTF, Brazilec Hugo Calderano, je v finalu WTT Star Contenderja v Dohi 4:2 (5, -6, -10, 9, 3, 9) premagal najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca, Darka Jorgića.



»Calderano je igralec, ki ne popušča niti, ko zaostaja z 0:10. Po mojem vodstvu z 2:1 v nizih in 6:3 v četrtem me je nekako začutil v igri, začel je igrati zelo čvrste udarce, na katere nisem imel prave rešitve. Morda sem bil malo preveč pasiven v ključnih trenutkih, vendar si nimam česa očitati,« je po porazu dejal 25. igralec sveta, ki bo najbrž po tem uspehu še kakšno mesto na lestvici ITTF pridobil in postavil slovenski rekord, tega si za zdaj deli z Bojanom Tokićem.



Mladi Hrastničan je bil v polfinalu s 4:2 (11, -12, 7, -9, 7, 2) boljši od Sangsuja Leeja iz Južne Koreje, Calderano pa je s 4:1 (2, 8, -8, 5, 9) pred tem ugnal Angleža Liama Pitchforda.



»Ne bi rekel, da je to, da sem imel manj časa za počitek od Calderana, vplivalo na moj poraz, je pa res, da mi malo več odmora med polfinalnim in finalnim dvobojem ne bi škodilo. Vsekakor sem s turnirjem lahko zelo zadovoljen, mislim, da sem prikazal vrhunsko igro. Seveda mi je žal, da sem v finalu ostal praznih rok, toda zaradi tega sveta še ne bo konec, kajti pred mano je še veliko zmag, pa tudi porazov,« je pred odhodom iz Dohe povedal Jorgić, ki bo s selektorko Andrejo Ojsteršek Urh potoval neposredno na ekipno evropsko prvenstvo v Cluj, kjer se jima bosta pridružila še Peter Hribar in Tilen Cvetko.



Calderano je bil v osmini finala olimpijskih v Tokiu že v osmini finala usoden za Tokića, nato pa je, tako kot Jorgić izpadel v četrtfinalu. V Dohi je bil drugi nosilec, za Nemcem Dimitrijem Ovčarovom.

