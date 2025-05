Doohan: Prosim, ne nadlegujte moje družine

Avstralski dirkačv formuli 1 Jack Doohan je prosil za prenehanje spletnih zlorab njegove družine, potem ko je bil tarča na družbenih omrežjih. Dvaindvajsetletnik, sin nekdanjega svetovnega prvaka v motociklizmu Micka Doohana, je ta mesec dobil nogo pri ekipi Alpine po samo šestih dirkah svetovnega prvenstva.

Doohana je pri Alpecinu zamenjal Argentinec Franco Colapinto, ki je v nedeljo po hudi nesreči v kvalifikacijah končal na 16. mestu na veliki nagradi Emilije Romanje v Italiji.

V zapisu svojim skoraj 500.000 sledilcem na instagramu je Doohan dejal, da so na tem družbenem omrežju ustvarili lažno objavo, ki so jo pripisali njegovemu očetu, da bi starejšega Doohana prikazali v slabi luči.

»Prosim, nehajte nadlegovati mojo družino. Nisem si mislil, da bom moral priti do te točke,« je Doohan zapisal na instagramu poleg posnetka zaslona objave, ki jo je označil kot lažno novico.

Objava prikazuje fotografijo Colapinta po nesreči v Italiji in Doohana starejšega, ki naj bi ob tem zapisal: »Zelo impresivno«.

»Več argentinskih portalov je lažno poročalo o izmišljeni sliki, kar je sprožilo spletni napad na mojo družino,« je zapisal Doohan, zdaj rezervni dirkač pri Alpinu.

V ločeni izjavi za javnost so tudi pri Alpinu pozvali k prenehanju zlorab. »Spodbujamo vse, da si zapomnijo, da se za vizirjem teh nadčloveških športnikov skriva oseba, posameznik z občutki, družino, prijatelji in ljubljenimi,« je zapisala ekipa.

»Kot ekipa ne moremo dopustiti spletne zlorabe in pozivamo vse ljubitelje tega športa, da so prijazni in spoštljivi.«

Naslednja dirka F1 bo že ta konec tedna v Monaku.