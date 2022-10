Drugi vedo za kršitve, o katerih sami ne vedo nič

Vodja ekipe Red Bull Christian Horner razmišlja o pravnem ukrepanju zaradi klevet tekmecev v formuli ena, češ da je ekipa Red Bulla v lanski sezoni presegla proračunsko finančno zgornjo mejo, je danes poročala nemška tiskovna agencija dpa.

»Če ne bo jasnega umika teh izjav, bomo zadevo vzeli zelo resno, in preučili, kakšne možnosti imamo na voljo,« je dejal Horner v soboto pred kvalifikacijami za dirko svetovnega prvenstva v formuli ena za veliko nagrado Singapurja.

»Popolnoma nesprejemljivo je dajati komentarje, kot so bili včeraj, ki so popolnoma obrekljivi do ekipe, znamke in celo formule 1,« je dejal, pri čemer se je skliceval na izjave vodje ekipe Mercedesa Tota Wolffa in športnega direktorja Ferrarija Laurenta Mekiesa.

Po poročilu, ki ga je v petek objavila revija Auto, Motor und Sport, sta Red Bull in tudi Aston Martin v lanski sezoni formule 1 porabila več kot 148,6 milijona dolarjev (151,6 milijona evrov).

Horner je dejal, da Red Bull vsekakor ni vedel za kakršne koli kršitve. Ob tem se je spraševal, kako so druge ekipe vedele za morebitne kršitve pravil, ko pa niti Red Bull še ni vedel, ali obstaja težava.

Proračunske omejitve so v F1 vpeljali, da bi pocenili šport in ustvarili bolj enake pogoje za vse ekipe.

Pri Mednarodni avtomobilistični zvezi (Fia) bodo predvidoma prihodnji teden objavili rezultate pregleda, tiskovni predstavnik pa je dejal, da zaključujejo pregled in da bodo morebitne sankcije obravnavane v skladu s pravili.