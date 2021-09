Ducatijevemu Italijanu najboljše izhodišče

Na nedeljski motociklistični dirki svetovnega prvenstva za VN Aragonije v španskem Alcanizu bo s prvega štartnega mesta v elitnem razredu motoGP začel Ducatijev dirkač Italijan Francesco Bagnaia. Uspeh italijanske ekipe je z drugim mestom dopolnil še Avstralec Jack Miller.



Za Ducati je bil to jubilejni 50. »pole «position, za Bagnaio pa drugi v karieri. Tretji čas je dosegel vodilni v seštevku sezone, Francoz Fabio Quartararo (Yamaha).



Iz druge vrste bodo dirko začeli Španec Marc Marquez (Honda) ter njegova rojaka Jorge Martin (Ducati Pramac) in Aleix Espergaro (Aprilia).



V SP pred 13. dirko sezone vodi Quartararo z 206 točkami, Španec Joan Mir (Suzuki), ki je danes dosegel sedmi čas, pa je drugi s 141 točkami. Tretji je Francoz Johann Zarco (Pramac Ducati), danes deseti v kvalifikacijah, s 137 točkami. Zmagovalec današnjih kvalifikacij Bagnaia pa je v seštevku sezone pred Alcanizom četrti s 136 točkami.



V razredu moto3 so bili v kvalifikacijah najhitrejši Južnoafričan Darryn Binder (Honda) pred Argentincem Gabrielom Rodrigom (Honda) in Japoncem Tatsukijem Suzukijem (Honda).

