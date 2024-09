Duplantis v šprintu ugnal norveškega tekaškega šampiona (VIDEO)

Švedski atletski zvezdnik Armand Duplantis je slavil novo odmevno zmago. V nenavadnem ekshibicijskem dvoboju je na predvečer jutrišnjega mitinga diamantne lige v Zürichu v šprintu na 100 metrov premagal norveškega šampiona v teku na 400 metrov z ovirami Karstna Warholma.

Svetovni rekorder v skoku s palico je bolje štartal, si hitro pritekel nekaj prednosti, ki je do cilja ni več izpustil iz rok. Z novim osebnim rekordom 10,37 sekunde je bil Duplantis za desetinko hitrejši od Warholma, ki je prav tako dosegel svoj najboljši izid na tej razdalji. Švicarski prireditelji so sicer poskrbeli za vrhunski šov, velika skandinavska tekmeca so pred njunim obračunom predstavili kakor boksarja pred dvobojem za naslov svetovnega prvaka.

»Poglejte si to! Občutki, ki me zdaj prevevajo, so res dobri,« po zmagi ni skrival navdušenja Duplantis, ki mu je poraženi Warholm športno čestital. »To je bila vrhunska tekma. Armand je odlično štartal,« je dejal 28-letni Norvežan, ki bo moral za kazen na jutrišnjem mitingu nositi Duplantisov švedski dres.

»Mondov« najboljši dosežek na 100 metrov do danes je bil 10,57 sekunde, Karstnov pa 10,49.