Ena najmočnejših ženskih selekcij doslej

Tradicionalni srednjeevropski pokal Mitropa se letos odvija na Korziki. Gre za tekmovanje desetih evropskih držav (Švice, Nemčije, Francije, Slovaške, Hrvaške, Češke, Avstrije, Italije, Madžarske in Slovenije), ki se med seboj pomerijo po Bergerjevem sistemu (vsak z vsakim).

Slovenija je bila doslej med najbolj pridnimi udeleženkami, saj se je tekmovanja udeleževala z žensko in moško ekipo. Predvsem pri moških je tekmovanje praviloma služilo za novačenje mladih šahistov, ki niso bili člani prve članske ekipe. Na tovrstnih tekmovanjih so se pred leti tako kalili danes že izkušeni velemojstri, kot na primer Škoberne in Šebenik. Kadar je bila država gostiteljica tekmovanja, pa je poskrbela, da je nastopala z najboljšo možno ekipo, saj je na domačih tleh najslajše osvajati lovorike.

Letošnja odločitev vodstva ŠZS, da na Mitropo ne pošlje moške ekipe, je tako za mnoge presenetljiva, za tiste, ki so upali na nastop, pa celo razočaranje. Moški selektor Matjaž Mikac se že nekaj časa sooča z izzivi, kako nadomestiti veliko vrzel v članski ekipi, saj zlata generacija velemojstrov (Lenič, Borišek, Škoberne in Šebenik) zaradi drugih obveznosti v življenju odklanja reprezentančne nastope.

To posledično pomeni, da so velemojstri neuigrani in težko izvedejo uspešne reprezentančne nastope. Njegov letošnji poizkus, da sestavi velemojstrsko ekipo za nastop na olimpijadi (avgusta v Indiji) in jo uigra prav na pokalu Mitropa, je klavrno padel v vodo. Tako je letos Slovenija ostala brez dragocenega nastopa moške ekipe.

Poteza je ujezila nekatere slovenske šahiste, ki bi kot rezervisti morda lahko dobili priložnost za ekipni nastop. A ne glede na vse prepad med zdajšnjo izkušeno velemojstrsko ekipo in potencialnimi bodočimi reprezentančnimi kandidati je velik. Svetla točka je mladi mednarodni mojster Jan Šubelj, ki trka na vrata velemojstrstva in ima že nekaj reprezentančnih nastopov na najvišji ravni. Toda Jan je en sam, potrebujemo vsaj še štiri njemu podobne. Selektorja, strokovni svet in vodstvo ŠZS čaka v prihodnje veliko napora, predvsem pa pogumnih odločitev, ki bodo prinesli uspešno zamenjavo generacij.

K sreči tovrstnih težav (zaenkrat) nima selektor ženske ekipe Aljoša Grosar, ki je na Mitropo poslal odlične šahistke v postavi Laura Unuk, Zala Urh, Lara Janželj, Teja Vidic in Monika Rozman. Trenutna sestava ekipe je verjetno ena najboljših v zgodovini Slovenije in ob pravem selektorjevem vodenju ter zadostni podpori ŠZS bi lahko dosegala zavidljive ekipne rezultate. Vse možnosti za odmevnejši rezultat se ponujajo že na tokratni Mitropi. Dekleta že imajo znanje, uigranost in močan ekipni duh. Z malo športne sreče lahko domov prinesejo odličje, kar bi pomenilo izvrstno popotnico za prihajajočo šahovsko olimpijado poleti v Indiji.