ESPN: Tom Brady odhaja v pokoj

Vse od poraza Tampa Bay Buccaneers, ki so jih v boju za letošnji super bowl izločili Los Angeles Rams, je bilo največ pozornosti v svetu ameriškega nogometa namenjene Tomu Bradyju in njegovi prihodnosti. Štiriinštiridesetletni Brady, ki je s Floridčani lani osvojil svoj prvi naslov po odmevnem slovesu od New England Patriots, je že dejal, da bo na končno odločitev močno vplivala njegova družina.

ESPN zdaj poroča, da je Brady sprejel odločitev, ki bo v ameriškem nogometu in športu nasploh odmevala kot že dolgo nobena – poslovil naj bi se od aktivnega igranja po 22 neverjetnih sezonah, v katerih je podrl celo kopico rekordov in za mnoge postal najboljši podajalec vseh časov.

Novica še ni uradna, saj je nista potrdila še niti Brady in niti njegov delodajalec, a na družabnih omrežjih že dežujejo odzivi, denimo tudi z uradnega profila lige NFL, kjer so ob njegovi podobi s šampionskimi prstani zapisali le "hvala, Tom« in dodali kratico »GOAT«, ki v prevodu pomeni največji vseh časov.

Že v četrtek je po 18 sezonah slovo od lige NFL vzel še en legendarni podajalec Ben Roethlisberger, ki je celotno kariero posvetil ekipi Pittsburgh Steelers.

V 22-letni karieri je bil Brady ob sedmih naslovih prvaka med drugim petkrat najkoristnejši igralec finala, trikrat najkoristnejši igralec lige, 15-krat pa je bil izbran na tekmo zvezd. Ob tem je s 624 podajami za zadetek vodilni na večni lestvici, prav tako je vodilni po številu podanih jardov (84.520), rekorder pa je tudi po številu zmag, zbral jih je 243.

Brady je po univerzitetni karieri, ko je igral za Michigan med letoma 1996 in 1999, v ligo NFL vstopil šele kot 199. izbrani igralec na naboru leta 2000. Kljub temu je takoj opozoril nase in nato osvojil šest naslovov z New Englandom (2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018), prav tako pa je bil prvak tudi s Tampo (2020).

Kot so zapisali na uradnem profilu lige NFL, je morda največja Bradyjeva mojstrovina neverjeten povratek iz izgubljenega položaja na super bowlu LI, ko je s Patriots premagal Atlanta Falcons: