Fangiev in Mossov dirkalnik dosegel rekordno ceno

Na dražbi v Stuttgartu so za rekordno vsoto prodali dirkalnik formule 1 iz leta 1954. Avtomobil mercedes W196 streamliner, ki sta ga vozila legendarna dirkača Juan Manuel Fangio in Stirling Moss, so neimenovanemu telefonskemu ponudniku prodali za 51,155 milijona evrov.

Petkratni svetovni prvak Fangio je z omenjenim dirkalnikom zmagal na VN Argentine, v isti sezoni pa je Moss z istim dirkalnikom postavil najhitrejši čas kroga na VN Italije.

Mercedes W196 streamliner je tako postal najdražji dirkalnik formule 1, prejšnji rekord je držal predhodnik omenjenega Mercedesovega modela, mercedes W196R, ki so ga leta 2013 prodali za 23,35 milijona evrov.

Tudi ta rekord pa je daleč od rekordne znamke med vsemi prodajami avtomobilov. Leta 2022 so namreč redek model mercedes-benz SLR coupe iz leta 1955 na dražbi prodali za 135 milijonov evrov, kar je več kot dvakratna vsota, ki jo je leta 2018 dosegel prejšnji rekorder Ferrari 250 GTO.