Fant iz Holywooda, ki je pričaral golf za bogove

V nadaljevanju preberite.

Žogica je bila vsega 1,2 metra od zastavice na 18. luknji kultnega igrišča Augusta National Golf Club, Rory McIlroy pa je imel nalogo, da jo spravi v luknjo in si priigra zmago na še zadnjem od štirih največjih golfskih turnirjev na svetu, ki mu je manjkala v imenitni zbirki lovorik. V že tako briljantni karieri je torej 35-letni Severni Irec pogrešal zgolj zmagoslavje na mastersu – svetem gralu golfa, kjer so letos razdelili rekordni nagradni sklad 18,5 milijona evrov.

Toda daleč od tega, da je šlo za še en preprost udarec iz bližine. V Roryju je vrelo, v njem so se nabrali frustracije, dvomi, stiske zadnjega desetletja, saj je leta 2014 nazadnje osvojil veliki turnir, tako imenovani major; to je bilo na prvenstvu PGA. Tistega leta je že imel pod pasom zmage na treh največjih (še U.S. Open in British Open), na mastersu v Augusti pa so ga v preteklih letih razjedale srce parajoče izkušnje, ko je leta 2011 že bil pred vrati raja, a se je zlomil zadnji dan tekmovanja.

Tokrat je v razigravanju na dodatni luknji z Angležem Justinom Rosom, s katerim sta bila poravnana po številu udarcev po štirih dneh turnirja na 72 luknjah, odvrgel moreče čustveno breme, spravil žogico iz vidnega polja in postal živa legenda. »Rekel bi, da je to nastajalo 14 let, vse od leta 2011, ko sem čutil, da bi lahko tu nekaj dosegel,« je med drugim povedal McIlroy po vstopu v golfska nebesa.