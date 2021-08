Favoriti niso razkrili vseh kart, velikih skrivnosti pa vseeno ni

Uradni trening z dvema preizkušnja na 5,010 km dolgi progi z dvema trojnima šikanama in 14 bolj ali manj ostrimi zavoji od Ilirske Bistrice do Šembij sicer ni razkril vseh kart favoritov za vrhunske uvrstitve na nedeljski predzadnji dirki za evropsko prvenstvo v gorsko hitrostnem avtomobilizmu 2021, vendar pa velikih skrivnosti v obeh kategorijah novodobnih dirkalnikov ni prav veliko. Trening z dvema preizkušnjama se je zaradi različnih nevšečnosti sicer zavlekel v pozno popoldne, tako da je morebitna tretja preizkušnja za trening odpadla. Prva nedeljska vožnja bo na sporedu ob 9. uri, druga pa po slovesnem odprtu prireditve (ob 12.30) ob 13. uri.



Izkazalo se je tudi, da proga zaradi novega krožišča in obeh omenjenih šikan kmalu po štartu na obrobju Ilirske Bistrice ne dopušča več tako neverjetnih časovnih dosežkov, kakršen je bil dosedanji najboljši čas Simoneja Faggiolija, 10-kratnega evropskega šampiona v kategoriji B leta 2019 (1:57,469). Italijan je bil v drugem današnjem preizkusu, kakor se za prvega favorita spodobi, spet najhitrejši med vsemi (2:09,374; povp. hitrost 139,41 km/h) in torej boljši tudi od svojega najhujšega rivala, rojaka Christiana Merlija.

Slovenske oči uprte v Preka

Oči slovenskih privržencev športnega avtomobilizma na nedeljski prireditvi bodo seveda uprte predvsem v Aleša Preka, ki se mu v peti skupini turnih avtomobilov (kategorije 1 ) po 10 letih vnovič nasmiha naslov evropskega prvaka. Za navdušence pa ne bo manjkalo niti drugih motivov za obisk naše največje vsakoletne avtomobilistične prireditve. Dirka šteje za nameček tudi za državna prvenstva Avstrije, Slovenije in Hrvaške. Med skoraj dvema stotnijama tekmovalcev seveda ne gre prezreti niti zmeraj privlačnih nastopov številnih tekmovalcev s starodobnimi avtomobili, ki se prav tako potegujejo za naslove prvakov stare celine v posameznih kategorijah.



Kot že tolikokrat utegne prav nedeljska dirka na progi med Ilirsko Bistrico in Šemijami (prvi štart ob 9. uri, drugi ob 13. uri) postreči z večino odgovorov o tem, kateri vozniki se lahko na zadnji preizkušnji letošnje sezone čez dva tedna v Buzetu v hrvaški Istri obetajo bodisi evropskih bodisi omenjenih nacionalnih naslovov v gorskem avtomobilizmu.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: