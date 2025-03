Finec se je v Keniji moral izogniti zebram

Valižan Elfyn Evans (Toyota) je v soboto, ki so jo zaznamovale slabe vremenske razmere, utrdil svoj položaj vodilnega na reliju po Keniji, tretji letošnji dirki za svetovno prvenstvo. Estonec Ott Tänak zaostaja skoraj dve minuti, Belgijec Thierry Neuville (oba Hyundai) pa več kot štiri in pol.

Sobotne hitrostne preizkušnje je zaznamovalo močno deževje, ki je oblikovalo hudournike in na nekaterih delih so bile poti le težko prevozne, del poti se je spremenil v blatno drsališče, kar so dirkači potrdili s številnimi zdrsi.

Zavrtel se je tudi vodilni v seštevku za SP Evans, a kljub izgubljenim 20 sekundam v 14 hitrostni preizkušnji utrdil vodstvo. Slabše sta se odrezala moštvena kolega, Finec Kalle Rovanperä, in Japonec Takamoto Kacuta, ki sta zaradi predrtih pnevmatik, Finec se je ob tem izognil zebram, zdrsnila na peto in četrto mesto.

To sta izkoristila Tänak in svetovni prvak Neuville, ki sta v najboljšem položaju za stopničke.

V nedeljo dirkače v težavni kenijski savani čaka še pet hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 65,99 km.