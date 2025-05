Florida proti Carolini takoj pokazal moč

Prvaki NHL Florida Panthers so silovito začeli finale vzhodne konference in na gostovanju v Raleighu prvo tekmo proti Carolina Hurricanes dobili s 5:2. Branilci naslova so tako izničili prednost domačega ledu orkanov in povedli v boju na štiri zmage. Druga tekma finala vzhoda bo prav tako v Severni Karolini.

Carter Verhaeghe in Aaron Ekblad sta dosegla dva zadetka v prvi tretjini, vratar Sergej Bobrovskij pa je nizal odlične obrambe za panterje na poti do zmage.

A.J. Greer je dodal gol v drugi tretjini, Sam Bennett je dodal zadetek v tretji tretjini in izbrisal vse dvome o zmagovalcu. Tik pred koncem so gosti s Floride preko Eetuja Luostarinena povišali že na 5:1.

»Seveda radi zmagujemo,« je po tekmi dejal Bennett in dodal: »Zato smo tukaj, zato smo vložili vse te ure truda. Zato počnemo težke stvari, ki so potrebne za zmago. To je zato, ker nam je tako všeč. V mislih imamo le en cilj in na to se bomo osredotočali ves čas.«

Bobrovskij je zbral 31 obramb, uspešnem je bil tudi v delu tekme, v katerem panterjem ni uspelo streljati na gol več kot 15 minut.

»Všeč nam je naša igra, vsakič, ko zmagamo v končnici,« je dejal Verhaeghe.

Za gostitelje sta zadela Sebastian Aho in Jackson Blake.

Trener domačih Rod Brind'Amour ni bil zadovoljen. »Kar dva zadetka so dosegli z igralcem več in mislim, da je to res razlika v igri,« je dejal trener Caroline: »Moraš izničiti power play. Kapo dol, ko dobijo priložnost, je plošček v mreži. ... Igrajo težko, težko igro, a znajo zadeti.«