Panterji niso izkoristili zaključnega ploščka na domačem ledu

Hokejisti kluba moštva Toronto Maple Leafs so v gosteh z 2:0 premagali igralce moštva Florida Panthers in v polfinalu vzhodne konference NHL izid v zmagah poravnali na 3:3. Zmagovalec dvoboja bo znan v ponedeljek v Torontu. Tekmec za konferenčno lovoriko je že znan, to je Carolina Hurricanes.

Gledalci v Sunrisu na Floridi niso videli gola vse do 47. minute, ko je v polno zadel Auston Matthews. Ameriški zvezdnik več kot leto dni ni zadel mreže Panterjev, tokrat pa je pomagal Torontu do pomembne sedme tekme na domačem ledu. Florida se sicer ni vdala, a ni bila učinkovita. To je v 55. minuti kaznoval Max Pacioretty za končnih 2:0.

Gostujoči vratar Joseph Woll je ustavil 22 ploščkov, domači čuvaj mreže Sergej Bobrovski pa je zbral 15 obramb.

Panterji so se tokrat učili

»Dosegli smo pomembno zmago. Igrali smo zelo pogumno,« je po tekmi dejal Matthews, trener Craig Berube pa je dodal: »Igrali smo zelo preprosto.« A tudi učinkovito, saj je Toronto uspešno ustavil tudi štiri poskuse Floride z igralcem več na ledu, na drugi strani pa zatresel mrežo.

»V športu zmagaš ali pa se učiš. Tokrat smo se učili,« je po tekmi povedal finski as Aleksander Barkov, kapetan Floride. A se zaveda, da jih na odločilni sedmi tekmi v ponedeljek v Kanadi čaka zelo težko delo, saj bo imel Toronto dodatnega igralca tudi v domačih navijačih.