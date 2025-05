Edmonton opravil z vitezi, Florida le zmago oddaljena od konferenčnega finala

Hokejisti Edmonton Oilers so v peti tekmi drugega kroga končnice v severnoameriški ligi NHL po podaljšku z 1:0 premagali Vegas Golden Knights. Naftarji so se s skupnim izidom 4:1 v zmagah uvrstili v konferenčni finale na zahodu. Na vzhodu so aktualni prvaki lige Florida Panthers s 6:1 premagali Toronto Maple Leafs in povedli s 3:2 v zmagah.

Edmonton, ki je v uvodnem krogu končnice izločil Los Angeles Kings slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja, v konferenčnem polfinalu ni imel pretiranih težav z Zlatimi vitezi. Naftarji so povedli z 2:0, po znižanju Vegasa na 1:2, pa so naslednji dve tekmi dobili brez prejetega gola.

Danes se je sicer celoten redni del tekme končal brez golov, odločilni zadetek gostov pa je po 7:19 minute podaljška v zmedi pred domačimi vrati dosegel Kasperi Kapanen. Stuart Skinner je zbral 24 obramb za Edmonton, Adin Hill pa 31 pri Vegasu. Naftarji, lanski finalisti lige in petkratni zmagovalci Stanleyjevega pokala, se bodo v konferenčnem finalu merili z zmagovalcem serije med Dallas Stars in Winnipeg Jets, kjer trenutno Dallas vodi s 3:1.

V lanskem velikem finalu so jih ugnali Panterji iz Floride, ki so v letošnji končnici po današnjem slavju v Kanadi le še eno zmago oddaljeni od konferenčnega finala na vzhodu. Toronto je sicer v seriji povedel z 2:0, zdaj pa so Panthers na pragu zmage, morebitna odločilna šesta tekma bo iz petka na soboto po slovenskem času na Floridi.

Sergej Bobrovski je vpisal 31 obramb za Florido, po gol in podajo sta prispevala Jesper Boqvist in Aaron Ekblad, po dve podaji pa Sam Reinhart in Nate Schmidt. Edini gol za Toronto je dosegel Nicholas Robertson. Vratar Joseph Woll je prejel pet zadetkov od 25 strelov preden ga je zamenjal Matt Murray, ki je v končnici igral prvič po avgustu 2020, takrat s Pittsburgh Penguins.