Helmut Marko: Za Verstappna je prvenstva konec

Na Red Bull Ringu v Spielbergu se je dirka za favorita domačega občinstva Maxa Verstappna (Red Bull) dirka končala že v tretjem ovinku. V prvem krogu je v štirikratnega svetovnega prvaka trčil 18-letni Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in tako predčasno končal Nizozemčevo dirko. Po veliki nagradi, ki jo je dobil Britanec Lando Norris (McLaren) pred svojim moštvenim kolegom Oscarjem Piastrijem, je posebni svetovalec Red Bulla Helmut Marko nedeljo označil za »črni dan«.

»Razliko je skoraj nemogoče nadoknaditi. Če se ne bo zgodilo nič posebnega, potem moramo sklepati, da je prvenstva konec,« je ocenil Marko. Verstappen za Norrisom v prvenstvu zaostaja za 46 točk, za vodilnim dirkačem sezone Piastrijem pa za 61 točk. Sedemindvajsetletni Nizozemec je odstopil prvič po veliki nagradi Avstralije lani.

»McLarnovi dirkalniki, neverjetno, takšna hitrost v tej vročini. Pol sekunde prednosti na krog na tej stezi. To je zaskrbljujoče. Še posebej pri teh visokih temperaturah. To je dejstvo. To je bila demonstracija. Nismo prepričani, kako jih bomo dohiteli,« je povedal 82-letni Avstrijec, s katerim se je glede možnosti, da bi ga nasledil, pogovarjal tudi Sebastian Vettel, ki je z rdečimi biki osvojil štiri zaporedne naslove svetovnega prvaka.

Z Markom se strinja tudi vodja Red Bulla, Christian Horner. »Videli ste, kako McLaren tekmuje med seboj. Pred ostalimi so si ustvarili prednost. Mi se osredotočamo na vsako dirko posebej. O prvenstvu sploh ne razmišljamo,« je priznal Horner. Ta konec tedna bo v Silverstonu potekala velika nagrada Velike Britanije, kjer je lani še v dirkalniku Mercedesa slavil Lewis Hamilton (Ferrari), na slovitem dirkališču pa se je Verstappen zmage veselil dvakrat.