V formuli 1 se obeta odmeven prestop, nekdanji as drzno izzval Wolffa

V formuli 1 se obeta odmeven prestop. Kakor poroča Sky Italia, se je Max Verstappen s Totom Wolffom, vodjo Mercedesa, že dogovoril, da bo v prihodnji sezoni branil barve nemškega moštva. To pomeni, da bi predčasno prekinil sodelovanje z Red Bullom, s katerim ga sicer pogodba veže še do leta 2028.

Menda čakajo zgolj še na odobritev članov upravnega odbora pri Mercedesu, pri katerem naj bi sicer razpravljali le še o tem, koga naj bi v primeru Maxovega prihoda obdržali v ekipi: Britanca Georgea Russlla ali Italijana Andreo Kimija Antonellija. Nagibali naj bi se k temu, da bi obdržali 18-letnega upa iz Bologne, tako da bi se moral po tem scenariju od nemškega moštva posloviti devet let starejši Anglež.

Najverjetneje bi se v tem primeru Russell preselil k Red Bullu, pri katerem za zdaj še nočejo ničesar slišati o Verstappnovem odhodu. »Pri Mercedesu imajo sami s seboj dovolj problemov,« je govorice o slovesu nizozemskega šampiona nemudoma zavrnil vodja Red Bullove ekipe Christian Horner.

Kimi Antonelli (desno) se je po trčenju v Spielbergu nemudoma opravičil Maxu Verstappnu. FOTO: Jure Makovec/AFP

Verstappen vse bolj nezadovoljen z »rdečim bikom«

Toda dejstvo je, da je Verstappen, ki kot tretji v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo za vodilnim Avstralcem Oscarjem Piastrijem (McLaren) zaostaja že za 61 točk, čedalje bolj nezadovoljen z »rdečim bikom«. »Gremo iz dirke v dirko in poskušamo iz našega bolida izvleči čim več. Načrtujemo še nekaj izboljšav. Ali bodo te dovolj za napad na McLaren? Nisem prepričan, morda ne. Toda nočem zveneti preveč depresivno,« je odvrnil štirikratni svetovni prvak, ki je bil minulo nedeljo v Spielbergu presenetljivo prijazen do Antonellija, čeprav ga je ta že v uvodnem krogu z nepremišljeno vožnjo izstrelil iz dirke.

Zaradi tega je Alexander Wurz, nekdanji avstrijski dirkač in zdajšnji strokovni komentator pri ORF, naravnost vprašal Wolffa, »ali je bil Verstappen tako prijazen do Antonellija, ker bosta v prihodnji sezoni moštvena sotekmovalca?« »Max in Kimi se preprosto spoštujeta. Ocenjujem, da Verstappen pozorno spremlja Antonellijevo športno pot, ker v njej vidi veliko vzporednic s svojo kariero,« se je glasil odgovor vodje Mercedesove ekipe v formuli 1.