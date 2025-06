Na vrhu mercedes, Norris se je opravičil: Neumno od mene

Britanec George Russell (Mercedes) je zmagal na veliki nagradi Kanade za svetovno prvenstvo formule 1. S tem je dobro izkoristil najboljši startni položaj. Njegov moštveni kolega in novinec Kimi Antonelli je dosegel svoje prve stopničke s tretjim mestom. McLaren, prepričljivo prvi med konstruktorji, pa je imel dan za pozabo.

Russell je z izjemnim krogom zavzel najboljši položaj in ga izgubil šele v krogih postankov v boksih. Ponovno je v nadaljevanju prevzel vodstvo in postal prvi dirkač poleg tokrat drugouvrščenega Nizozemca Maxa Verstappna in dvojca iz McLaren, Oscarja Piastrija iz Avstralije in Britanca Landa Norrisa, ki je zmagal to sezono.

Max Verstappen med dirko. FOTO: Minas Panagiotakis/AFP

Antonelli je bil tretji, za štirikratnim branilcem naslova Verstappnom iz Red Bulla, ki je bil na stopničkah prvič po več kot mesecu dni. Konstruktorski prvaki iz McLarna so imeli v Kanadi zelo slab dan, saj so bili prvič v tej sezoni izven zmagovalnih stopničk, Norris pa dirke ni končal po trčenju s Piastrijem tri kroge pred koncem.

Naslednja dirka v Avstriji

Voznika McLarna sta se v zaključku 67. kroga zaletela z gumama. Piastri je šel naprej, Norris je prepozno zaviral in trčil v zadnji del bolida vodilnega v prvenstvu. »Žal mi je, vse je moja napaka, vse je moja krivda. Oprostite, neumno od mene,« je Norris dejal po moštvenem radiu. Dirka se je končala tako, da so vsi dirkalniki ostali za varnostnim avtomobilom, ki je bil na dirkališču zaradi omenjene nesreče McLarna.

George Russell je prvi prevozil ciljno črto. FOTO: Shawn Thew/AFP

Piastri je zdaj na vrhu skupnega seštevka svetovnega prvenstva s 198 točkami, 22 jih ima več od Norrisa, ki je prvi zasledovalec, tretji je Verstappen. Naslednja dirka na koledarju F1 je velika nagrada Avstrije 29. junija.