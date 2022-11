Formula 1 uvaja novo žensko dirkaško serijo

Vodstvo formule 1 je na spletni strani objavilo, da bo v sezoni 2023 uvedlo novo tekmovanje, namenjeno samo voznicam. Imenovalo se bo F1 Academy, namen pa je vzgoja in priprava dirkačic za višje ravni tekmovanj, kot so W Series, pa tudi formula 1, formula 2 in formula 3. V dirkaški karavani novega tekmovanja bo predvidoma 15 vozil, nastopalo bo pet ekip, ki že zdaj tekmujejo v formuli 2 in 3. Vsaka bo prispevala po tri dirkalnike, ki bodo imeli enake šasije in enake motorne enote.

Načrt predvideva, da bo v prvi sezoni na sporedu 21 dirk na sedmih različnih prizoriščih, 15 dni uradnih testiranj, koledarja pa za zdaj še niso predstavili. V primerjavi z astronomskimi stroški tekmovanja v formuli 1, kjer sicer velja zgornja omejitev na letni ravni pri 152,6 milijona evrov, bodo številke v novem tekmovanju bistveno nižje. Kot so zapisali, bo vodstvo tekmovanja pomagalo s 150.000 evri za vsak dirkalnik, enak znesek bodo »pokrile« tudi voznice same, preostanek pa sodelujoče ekipe.

Cilj novega tekmovanja bo, kot so še pojasnili pri formuli 1, ponuditi kar najboljše možnosti in izhodišče mladim voznicam, ki zdaj nastopajo v kartingu ali primerljivih dirkalnih serijah na nižji ravni. Z novim tekmovanjem bodo dobile možnost vstopa na višjo raven, posledično pa bi najboljše to lahko po piramidnem sistemu vzpona v elitni druščini pripeljalo tudi do vrha, klasične formule 1. Obenem pa bi radi v vodstvu tekmovanja voznicam ponudili več priložnosti za testiranja in več dirkaškega časa na stezah, saj so raziskave pokazale, da so na tem področju v precej podrejenem položaju v primerjavi z moškimi tekmeci.