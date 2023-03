Francesco Bagnaia po drugo lovoriko s še hitrejšim ducatijem

Po koncu lanskega motociklističnega svetovnega prvenstva je prevladala ocena, da je Francesco Bagnaia zgolj zaradi pošastne moči svojega ducatija osvojil šampionsko lovoriko v elitnem razredu motoGP pred branilcem naslova Fabiem Quartararojem na yamahi. Tik pred začetkom nove sezone na veliki nagradi Portugalske pa so domala vsi prepričani, da ima Italijan letos še večjo prednost. Na uradnih testiranjih je deloval izjemno hitro, v Portimau je prejšnji teden prekosil neuradni rekord proge.

Prvič po letu 2006 se SP ne bo začelo v Katarju, saj dirkališče v Lusailu prenavljajo in bo gostilo šele predzadnjo preizkušnjo v sezoni. Med 21 postajami sta prvič VN Indije in Kazahstana, s seznama so črtali VN Aragonije, dirki na Madžarskem in Finskem pa bosta morali počakati vsaj še eno leto. Število priložnosti za osvajanje točk pa se bo več kot podvojilo.

89 zmag Valentina Rossija v razredu motoGP bo še lep čas nedosegljivih.

Na vseh prizoriščih bodo namreč ob sobotah priredili šprinterska tekmovanja s polovico običajnih prevoženih krogov, na katerih bo najhitrejši deveterici pripadla slaba polovica točk s klasičnih nastopov – po formuli 12, 9, 7, 6, 5 ... Šprintov vendarle ne bodo upoštevali na statistični razpredelnici zmag v SP, ampak na posebni preglednici.

Fabio Quartararo še ni pozabil lanske izgube krone. FOTO: Mohd Rasfan/AFP

Rekordnih 89 prvih mest Valentina Rossija v kraljevskem razredu bo torej še lep čas ostalo nedosegljivih. Med dejavnimi asi jih je zbral največ (59) Marc Marquez, ki se ni lani niti enkrat prebil povsem na vrh. Zato pa bo prej ali slej izginil v analih Marquezov podvig iz leta 2019, ko je zbral 420 točk na 19 dirkah. Kmalu bodo utonili spomini tudi na Suzukijevo moštvo, ki se je letos umaknilo s SP in prepustilo svoja asa tržišču.

Prvak motoGP leta 2020 Joan Mir bo odslej branil barve Hondine tovarniške ekipe, Alex Rins, pred tremi sezonami tretji, pa za LCR Hondo Castrol. Po številnih rokadah so slednjič le štiri moštva ostala nespremenjena: Monster Energy Yamaha s Quartararojem in Francom Morbidellijem, Aprilia z Aleixom Espargarojem in Maverickom Viñalesom, Prima Pramac Ducati s Jorgejem Martinom in Johannom Zarcojem ter VR46 Ducati z Luco Marinijem in Marcom Bezzecchijem.

Bagnaia združil moči z rojakom Bastianinjem

Francesco Bagnaia je imel v ekipi Ducati Lenovo lani ob sebi Avstralca Jacka Millerja (po novem KTM), zdaj se mu je iz moštva Gresini Ducati pridružil rojak Enea Bastianini, prijetno odkritje SP 2022 s štirimi zmagami in skupnim tretjim mestom. Ne glede na spremembo pa se dobro zaveda, da bo v svoji peti sezoni v konkurenci motoGP glavna tarča vseh tekmecev in da se bo njegov vzpon bistveno umiril.

Lani tretjeuvščeni Enea Bastianini (v ospredju) se je letos pridružil šampionu. FOTO: Pablo Morano/Reuters

Če je bil leta 2020 šele 21. med motociklistično elito s pičlimi 47 osvojenimi točkami, je nato napredoval na drugo mesto z 252 točkami, 26 manj od Quartararoja, lani pa na šampionski prestol z 265 točkami, 17 več od Francoza. Opogumljajo pa ga lahko ocene, da je Ducatijev model 2023 še hitrejši od lanskega.

»Med petimi tedni za testiranje smo trdo delali. Vsak dan smo nekaj izboljšali, zato lahko potrdim, da mi je novi motocikel bolj všeč. Bolj ustreza mojemu slogu vožnje, dopušča mi več svobode tako z novimi pnevmatikami kot z obrabljenimi. Povsem sem pripravljen na začetek SP,« je zadovoljno poudaril Bagnaia, ki se bo vendarle moral navaditi na spremenjeni tekmovalni spored s šprinterskimi preizkušnjami.

»Precej bolj bodo zahtevne, kot si mislimo. Tako motorji kot gume se bodo na vsaki progi obnašali drugače, zato ne moremo reči, da se bomo pač gnali na vso moč od štarta do cilja. Kot glavne tekmece na krajših dirkah vidim Bastianinija, M. Marqueza in Quartararoja,« je prepričan šampion iz Torina.