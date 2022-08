Francozi so najboljši na svetu

Slovenskim odbojkarjem se je za las izmuznila velika zmaga (2:3) proti olimpijskim prvakom Francozom, toda svetovno prvenstvo se je šele začelo, zato naše reprezentante bolj kot boli poraz, veseli zelo dobra predstava. Po trilerju pred polnimi Stožicami so svoje misli strnili tudi reprezentanti.

Tine Urnaut, kapetan: »Potem ko v ligi narodov nismo igrali v polni postavi, pred prvenstvom pa igrali malo prijateljskih tekem, nismo pričakovali, da bi lahko igrali tako dobro proti najboljši reprezentanci zadnjih let. Čeprav nam manjka zahtevnih tekem, smo igrali odlično. Lahko rečemo, da je bilo milijon stvari pozitivnih. Žal so odločile male stvari. Mi smo v četrtem nizu imeli svoje priložnosti, nismo jih izkoristili, Francozi so jih, naredili nekaj senzacionalnih obramb in obrnili rezultat v svojo korist. Mislim, da smo kljub porazu naredili velik korak naprej.«

Tine Urnaut: »Igrali smo odlično.« FOTO: Jure Eržen/Delo

Gregor Ropret, podajalec: »Menim, da smo pokazali dobro predstavo. Francozi so trenutno najbrž najboljša ekipa na svetu, v pomembnih trenutkih praktično ne podarijo nobene žoge. V obrambi so fenomenalni, vsako točko proti njim si je treba dvakrat, trikrat prislužiti. Kot je proti nekaterim drugim ekipam konec točke, je proti njim začetek. Naporno je igrati proti njim, moraš biti ves čas zbran, nam je to danes uspevalo do petega niza, v katerem nam je zmanjkalo energije. Igrati pet nizov proti olimpijskim prvakom je lep dosežek, na žalost pa nismo postavili pike na i, predvsem v četrtem nizu, ki smo ga imeli pod kontrolo.«

Gregor Ropret: »V četrtem nizu smo zamudili riložnost za zmago.«FOTO: Volleyballworld

Tonček Štern, korektor: »Nismo razočarani. Prikazali smo dobro igro, vemo, proti komu smo igrali. Dali smo vse od sebe, na koncu nam je zmanjkalo energije, zbranosti. Kakšno lažjo žogo bi zagotovo lahko bolje odigrali, a nič zato, mislim, da smo lahko vseeno zadovoljni. V štirih nizih smo igrali odlično, a vendarle je treba priznati, da so bili Francozi še za odtenek boljši, predvsem pa so imeli več telesne moči.«