Fury in Joshua si bosta razdelila kar 232 milijonov evrov

Tyson Fury si lasti šampionski pas združenja WBC. FOTO: Steve Marcus/Reuters

Zdaj je tudi črno na belem. Po večmesečnih pogajanjih so se dogovorili za težko pričakovani boksarski spopad med neporaženim(30 zmag, 21 s k. o., 1 neodločen izid) in(24 zmag, 22 s k. o., 1 poraz, na fotografiji).»Končno imamo podpise vseh vpletenih, v prihodnjih tednih bomo delali na tem, da izberemo še datum in prizorišče največjega dvoboja v boksu,« je, zastopnik Joshue, potrdil, da so vendarle sklenili pogodbo za dva obračuna (prvi naj bi bil na sporedu junija ali julija, drugi pa novembra ali decembra) za absolutni naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji. Največ možnosti za izvedbo spektakla naj bi imeli prireditelji na Bližnjem vzhodu.Fury bo šel v dvoboj kot šampion združenja WBC, Joshua pa bo branil lovorike organizacij IBF, WBA in WBO. Zadnji absolutni prvak kraljevske kategorije je bil tako kot Fury in Joshua tudi Britanec, namreč(41 zmag, 32 s k. o., 1 neodločen izid, 2 poraza), ki se je konec leta 1999 po zmagi nad Američanomovenčal s šampionskimi pasovi po različicah IBF; WBA in WBC.V javnost so medtem že pricurljali tudi podatki o njunem zaslužku: za prvi dvoboj naj bi tako Fury kot tudi Joshua prejela po 116 milijonov evrov, za drugega pa bo več – v razmerju 60:40 % – prejel zmagovalec prvega obračuna.