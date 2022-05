Gajser kot v pravljici, niz zmag bi podaljšal s sedem na devet

Ogromnih in skoraj neulovljivih 81 točk je že prednost Tima Gajserja (Honda) pred prvim zasledovalcem v elitnem razredu MXGP in razlika se bo verjetno še povečala v nedeljo, ko bo na Sardiniji osma dirka svetovnega prvenstva motokrosistov.

Štirikratni svetovni prvak je dobil šest od sedmih velikih nagrad, tudi zadnje tri, ter 10 od 14 posamičnih voženj, zadnjih sedem. Za nameček se na mehki in mivkasti progi Riola Sardu počuti kot doma, saj tam vsako leto opravi glavnino priprav.

Tim Gajser ima 81 točk prednosti pred Maximom Renauxom. FOTO: Honda Racing

Spomin na lansko dirko sicer ni lep, saj je vozil po operaciji ključnice ter osvojil le nekaj točk za 12. mesto. »Progo dobro poznam, saj na njej praktično vsak januar v pripravah na novo sezono res zelo veliko treniram. Želim si zadržati sproščenost, s katero sem vozil v Maggiori. To te naredi bolj močnega in ti da še več samozavesti. Upam, da bom tako nadaljeval tudi na Sardiniji,« je povedal Tiga243, ki ob odsotnosti Jeffereyja Herlingsa, Romaina Febvra in nazadnje Jorgeja Prada, ki se vrača, nima resne konkurence.

V soboto bodo kvalifikacije, prva vožnja za VN Sardinije bo v nedeljo ob 14.15, druga ob 17.10. V razredu MX2 bo nastopil Jan Pancar (KTM), ki je 15. v skupnem seštevku in lovi prvo uvrstitev med deseterico na posamezni vožnji.