Garnbretova bo lahko v Parizu še bolj blestela kot v Tokiu

Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je danes sporočila razpored tekmovanj v športnem plezanju na olimpijskih igrah leta 2024, ki jih bo gostil Pariz. OI bodo potekale med 26. julijem in 11. avgustom, plezanje pa bo na sporedu v zadnjem tednu iger od 5. do 10. avgusta in se bo končalo z ženskima finaloma v balvanih in težavnosti.

V Tokiu je bilo športno plezanje prvič del OI, Janja Garnbret pa je postala prva olimpijska prvakinja v tej panogi. Čez dve leti v Parizu pa bo razširjeno na šest tekmovalnih dni. Z moškim polfinalom v balvanih in ženskimi kvalifikacijami v hitrostnem plezanju se bo vse skupaj začelo v ponedeljek, 5. avgusta.

Prvi finale bo na sporedu v sredo, 7. avgusta, v ženskem hitrostnem plezanju. Naslednji dan sledi še moška izvedba. Finala v balvanih in težavnostnem plezanju bosta v moški konkurenci 9. avgusta, v ženski pa dan kasneje.

Janja Garnbret je prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

»Ni bilo lahko najti najboljše kombinacije, ki bi ustrezala tako športnikom kot gledalcem, v Parizu in doma. Učili smo se iz Tokia, da smo sestavili res soliden urnik, ki bo v najboljši luči prikazal naš odličen šport globalnemu občinstvu,« je dejal predsednik IFSC Marco Scolaris.

Tekmovanja v športnem plezanju bodo potekala na plezališču Le Bourget, enem od dveh športnih objektov, zgrajenih posebej za OI v francoski prestolnici.