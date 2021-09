George Russell že grozi slovitemu rojaku

George Russell že komaj čaka prihodnjo sezono. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Rezultati včerajšnjih kvalifikacij v Monzi:

1. V. Bottas (Fin, Mercedes) 1:19,555

2. L. Hamilton (VB, Mercedes) + 0,096

3. M. Verstappen (Niz, Red Bull) 0,411

4. L. Norris (VB, McLaren) 0,434

5. D. Ricciardo (Avst, McLaren) 0,440

6. P. Gasly (Fra, AlphaTauri) 0,705

7. C. Sainz (Špa, Ferrari) 0,907

8. C. Leclerc (Mon, Ferrari) 0,955

v formuli 1 največkrat dobi oziroma doseže vse, kar si zamisli. Zato je bilo kar nekoliko presenetljivo, da za prihodnjo sezono ni dobil moštvenega sotekmovalca, ki bi ustrezal njegovim merilom.Angleški šampion se je vse do zadnjega zelo zavzemal za to, da bi vodilni možje pri Mercedesu podaljšali sodelovanje, toda odgovorni pri nemškem moštvu mu niso bili pripravljeni dati pogodbe za vsaj dve sezoni, kakršno si je želel 32-letni Finec.Zato se je dirkač iz Nastole pri Lahtiju, ki je bil najhitrejši v včerajšnjih kvalifikacijah v Monzi, odločil za prestop k Alfi Romeo. Hamiltona novica ni pustila ravnodušnega, kar je mogoče soditi tudi po zapisu na družbenih omrežjih. »Valtteri je najboljši moštveni kolega, s katerim sem imel doslej priložnost sodelovati. Njegova hitrost in vzdržljivost sta impresivni, toda največji vtis je name naredil s svojo osebnostjo,« je 36-letni Anglež polaskal štiri leta mlajšemu Fincu, verjetno tudi v želji, da bi mu do konca sezone kril hrbet v boju za naslov prvaka, v katerem pred današnjo šprintersko dirko (16.30) in jutrišnjo veliko nagrado Italije (15) zaostaja tri točke za svojim najhujšim tekmecem(Red Bull).Naslednje leto pa bo Hamilton dobil novega zagrizenega nasprotnika, za povrh v sosednjo garažo pri Mercedesu., ki prihaja iz Williamsa, že zdaj ne skriva velikih ambicij. »V prihodnji sezoni bom vendarle dobil dirkalnik, s katerim se bom lahko potegoval za lovoriko. Moj cilj je postati svetovni prvak. In Mercedes ima najboljšo ekipo za dosego tega cilja,« je slovitemu rojaku, ki lovi že osmo lovoriko v kraljevskem avtomobilističnem razredu, že zagrozil 23-letni vzhajajoči zvezdnik iz King's Lynna v Norfolku.