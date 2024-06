Gregor Ropret: Ne smemo se ustaviti niti za sekundo

V nadaljevanju preberite:

Argentina, Kuba, Italija, Srbija. Ob njih pa še Poljska, Turčija, Bolgarija in ... Slovenija. Že če bi šlo za žensko odbojko, bi bil to velik spektakel, enako bo tudi moški odbojkarski turnir v Ljubljani športni spektakel brez primere. S prvimi štirimi naštetimi državami se bodo pomerili Slovenci, ti so na uvodnih dveh turnirjih v Turčiji in na Japonskem vknjižili sedem zmag in poraz, enak izkupiček ima Italija, ki s Slovenijo deli vrh. Obe sta tudi najvišje uvrščeni na razpredelnici Mednarodne odbojkarske zveze (Italija 2., Slovenija 6.), ki še nista bili uvrščeni na letošnje olimpijske igre v Parizu. To se je zdaj spremenilo in v dvorani Stožice vsi pričakujejo dokončno žigosanje olimpijskega potnega lista slovenskih odbojkarjev. Med njimi bo v vlogi podajalca spet imel pomembno vlogo Gregor Ropret. V članku preberite, kaj meni pred turnirjem.