Hamilton in Verstappen kakor nekoč Senna in Prost

Vrstni red za svetovno prvenstvo (4/23):

1. Lewis Hamilton (VB, Mercedes) 94

2. Max Verstappen (Niz, Red Bull) 80

3. Valtteri Bottas (Fin, Mercedes) 47

4. Lando Norris (VB, McLaren) 41

5. Charles Leclerc (Mon, Ferrari) 40

6. Sergio Perez (Meh, Red Bull) 32



Z velikim zanimanjem letošnjo sezono v formuli 1 spremlja tudi, nekdanji alfa in omega kraljevskega avtomobilističnega razreda. »Formula 1 ima zinznova dva bolj ali manj izenačena dirkača, kakor sta bila nekočin,« je presodil 90-letni Anglež.Toda nato je razžalostil številne nizozemske navijače. »Lewis trenutno vozi tako dobro kot še nikoli, zato ga Max (še) ne bo mogel ogroziti v boju za naslov svetovnega prvaka,« je ocenil Ecclestone in pristavil, da Hamilton dirka premišljeno, tako rekoč brezhibno, se ne spušča v ogorčene dvoboje s tekmeci, ki jim na stezi vedno pusti dovolj prostora za preživetje.Sedemkratni svetovni prvak je sicer ključ do svojih zadnjih podvigov pripisal tudi veganskemu načinu prehranjevanja. »Odkar živim vegansko, sem zelo spremenil način življenja. To mi vsak dan znova vliva dodatno moč,« je zaupal 36-letni Anglež, za katerega je Ecclestone dejal, da ga to dela v bolidu še močnejšega. »Max je podobno hiter kot Lewis, ki pa ima za seboj z Mercedesom boljšo ekipo in bolj zanesljiv material. Vse to bo jeziček na tehtnici znova prevesilo na Hamiltonovo stran,« je prepričan nekdanji lastnik formule 1.